台中》選情緊繃！盧秀燕籲改變命運 林競總強調「政績是最好的民調」

2018年11月12日 20:29 中時 陳世宗

林佳龍競選總部發言人林尚賢強調，選情呈現膠著，「政績是最好的民調」，他們會持續努力，爭取選民認同。（陳世宗攝）

TVBS最新民調，盧秀燕支持度41%，林佳龍39%，雙方差距僅兩個百分點，另有19％市民未決定支持對象；還有多份民調顯示盧秀燕領先林佳龍，對此，台中市長候選人盧秀燕表示，選情的確很緊繃，我們要更努力，她會更加盡力讓市民知道她的市政願景和理念，進一步爭取勝選。

針對TVBS公布台中巿最新民調。林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，根據該民調顯示，林佳龍支持度較上個月增加3個百分點，但目前選情呈現膠著，「政績是最好的民調」，他們會持續努力，爭取選民認同。

盧秀燕表示，她民調一直處於小幅穩定領先，但有時會在誤差範圍內，這場選舉不僅僅是地方的選舉，更是攸關全國政局和人民未來的選舉，以能源政策和經濟問題來說，能源政策的錯誤讓中部人承受不可忍受之痛，人民最簡單的呼吸權被嚴重剝奪；經濟問題也同樣讓百業不振，導致人民經濟生活困苦。我們要透過選票讓民進黨知道人民的不滿，給執政黨一個深切的反省。

媒體詢問民調彼此差距和花博效應時！盧秀燕說，現任的對手林佳龍應該一直知道我的民調有領先他，或許他擔心選情崩盤，所以一直不敢承認這種狀況；林佳龍先前聲稱內部選情很穩定，直到現在才對外說選情很緊繃。把花博辦好是理所當然的事情，她有信心接棒之後，可以讓花博辦得更好、更公平。

盧秀燕指出，台中這幾年來的空汙和經濟問題才是真正的關鍵！這是台中市民的切身之痛，民進黨鎖國經濟和烏煙瘴氣的錯誤政策，台灣人民和台中市民會勇於向無能的執政者說不，我們人民並不是束手無策，我擁有檢驗的能力和推翻的力量。盧燕呼籲，我們一起挺身而出，為我們的生活、我們的環境、我們的下一代而奮起。

盧秀燕強調，在野的她面對執政者沉重的打壓，例如現任市長林佳龍被爆料其「濫用行政權勢施壓公務人員，要求他們動員拉票來票票入箱」的簡訊內容，很多公務員苦不堪言；這些公務人員不應該被濫用、被踐踏，公務人員是國家用人民納稅錢培養出來的專業人員，他們不是為政黨服務，更不是為某人服務，今天變成選舉組織動員的工具，令人無法忍受。

盧秀燕說，我們也很擔心選舉到了最後關頭，可能會有許多不可預期的情況出現，這部份我們戰戰兢兢慎防，也提醒民眾一起注意。她知道這四年市民的生活沒有改善、經濟沒有變好、環境變得更差，她務實的提出市政願景，她有她的台中使命，要跟市民朋友一起贏回台中，帶領台中走向更好的未來，1124就是翻轉台中的時刻，台中不能再等了，改變的時候到了！

林尚賢表示，該民調也顯示，民進黨認同者有87％表示支持林佳龍，較前次調查增加7個百分點，顯見民進黨支持者逐漸願意表態，有回流現象，而這次選舉勝敗的關鍵就在投票率，所以我們要有危機感，要讓我們的支持者出來投票，只有投票當天，開票出來才能決定勝負。

林尚賢強調，台中空汙問題是國民黨過去錯誤決策遺留的問題，巿府團隊努加改善空汙的表現大家有目共睹，而盧秀燕過去從不關心巿政，選戰迄今提不出具體政見，只會抄襲巿府已在執行的政策，選舉只剩抹黑、造假、抄襲，相信台中巿民不會接受這樣只有口號及抹黑，而提不出具體巿政的候選人。

(中時 )