被火紋身小孩長大了 劉子旗成為燒燙傷典範

兒燙基金會30周年慶，劉子旗與醫師陳恒常、老婆高紫馨、媽媽（由左至右）合影。（陳志祥攝）

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兒童燙傷基金會成立30年，曾任理事長的馬偕醫師董光義推崇協助拍攝第1支公益廣告的傷患劉子旗，從小與疼痛奮戰成長、走入社會成為有用、對社會有貢獻的人，足以做為傷患自我惕厲的典範！

1988年劉子旗（35歲）在家中玩火不慎被火紋身，他說，當時全身60％三度燙傷，醫院開出5、6張病危通知單，強調一定會走！當年他才5歲，出院後，他媽媽把家中的鏡子全部收起來，最後還是他告訴媽媽不用這麼緊張。

劉子旗12歲拍基金會的廣告，如今參與基金會10、20、30年活動，主要是他的心理建設佳，劉子說，他住加護病房2個多月，跨出病房已覺得自己不會與別人不一樣，從沒沮喪，心理建設快一點會比別人更快成功。

現任埔里基督教醫院外科醫師陳恒常表示，他最喜歡聽到傷患結婚、生子的消息，劉子旗也結婚了，他說，他與太太認識15年、燒傷發生後才交往，她的心態是一般傷者與正常人更想了解，如何與傷患互動、接納他們。

高紫馨是劉子旗的高中同學、如今兩人結為連理，高紫馨指出，高中時不認為劉子旗很恐怖，反而喜歡他的幽默與陽光個性，她要與劉子旗的靈魂相處，不是驅殼！她覺得劉子旗的內在是正常人。

與劉子旗交往也受到家人反對，高紫馨對父母親說，人老了都是一樣！而且與劉子旗除了日久生情之外，他的為人也沒有改變，於是接受兩人在一起，不過，她現在最大困擾是劉子旗呼吸道受過傷的打呼聲。

要讓燒燙傷患者走出來不容易，劉子旗強調，若有家人擋在前面更慘，其實傷者家屬更要心理建設，他們覺得傷患已經夠可憐，怕他們出門受到更大傷害，但是關在家裡反而更糟。

在室內設計公司上班的劉子旗說，燒燙傷者走出家門一開始會受傷，一定要有心理建設，現在社會上接納傷患的心態雖有進步，但是躲在家裡的傷患還是很多，如果家人幫他們往前推的效果更好。

(中時 )

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