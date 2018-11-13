23座特色公園 毛小孩玩到飽

2018年11月13日 07:12 中時 曹明正

高巿府工務局推薦23座特色公園，不僅適合親子，也適合毛小孩。圖為凹仔底森林公園。（工務局提供）

哪裡有讓狗狗玩到飽的好去處？高巿府工務局推薦23座特色公園，不僅適合親子，也適合毛小孩，尤其配合自然環境、地形景觀、在地文化發想，提供市民朋友多樣化的公園綠地，更是毛小孩可以玩上一整天的打卡熱點。

高雄市擁有全台數量之冠的13座溼地公園、7座自然景觀森林公園以及3座以藝術家為名的創意主題公園，並以公民參與、推動設計發想，除了讓巿民產生歸屬感，很多細節也兼顧全齡使用，翻轉傳統被遊具型式侷限的設計。

高雄的溼地公園有中都、愛河、鳥松、林園海洋、援中港、洲仔等溼地；以自然景觀為主題的公園有凹仔底森林公園、熱帶植物園、五甲公園、衛武營都會公園、右昌森林公園、檨仔林埤公園和即將完工的小港森林公園。

而以創意主題為發想的則有秀拉、梵谷及馬諦斯兒童遊戲場。工務局說，小型公園特別採用攀爬網、造型木樁、洗石子溜滑梯等遊具，另結合周邊喬木遮陰設置沙坑，捨棄塑膠遊具及地墊，營造公園的個別特色及趣味。

工務局持續打造特色公園，六苓、華仁、富民兒童遊戲場，近期將完工。另也提醒毛小孩的父母，依《高雄市公園管理自治條例》，在公園內未處理寵物排洩物或放任寵物不加看管，可處1500元以上、9000元以下罰鍰。

(中時 )