土城情傷男欲跳樓 警消衝前一把拉回

2018年11月12日 20:30 中時 許哲瑗

土城區一名男子準備跳樓輕生，所幸員警及時阻止。（許哲瑗翻攝）

土城區一名年約23歲男子疑因情傷導致心情低落，日前在裕民路上一棟私宅頂樓準備跳樓輕生，即時身旁家人、友人不斷勸阻，男子仍不肯下來，所幸土城派出所2名員警不顧自身安危，即時衝上前阻止並一把拉下，才防止憾事發生。

土城派出所警員黃瀚緯、林豐廷等警員，11月2日下午1時許巡邏時，接獲通報一名男子在裕生路某民宅頂樓欲跳樓輕生，警方趕到現場後，與救護人員立即衝上頂樓查看，發現劉男情緒不穩，不斷嘶吼著叫大家不要理他，也不要靠近，不願理會家屬的勸說，儘管員警與消防人員不斷安撫劉男情緒，但劉男卻依舊執意輕生。

此外，員警還發現劉男左手腕已有拿刀自殘傷口，傷口仍在流血，突然，劉男跑向頂樓的女兒牆並跨坐上去，正要往下跳，所幸員警即時反映，趁機衝上前一把抓住劉男，並與救護人員合力將劉男拉回，實施保護管束，並協同家屬將傷者送醫診治。

據了解，劉男因情傷心痛打算輕生，送醫後仍不斷掙扎想要脫逃離開，員警除全程陪同家屬協助，也不斷安慰、開導劉男，可以多跟朋友接觸認識新對象，才打消劉男輕生的念頭，避免發生憾事。

救援過程中，黃員表示因一時過度施力，還造成手臂拉傷疼痛了幾天，經過休息3天才康復，但一想到短暫的拉傷可以換回寶貴的生命，黃員也說很值得。

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