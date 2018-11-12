棒球》就因為釘鞋？ 王建民小時候選擇棒球的原因

2018年11月12日 20:25 中時電子報 鍾亞芳 /彰化報導 /彰化報導

旅美好手王建民今天（12日）親自指導彰化藝術高中棒球隊選手，除了捐贈球具與指導球技，王建民也與小球員分享棒球路點滴，他笑說：「小時候看著球隊的球員穿著釘鞋走進教室，覺得好帥，所以想要打球。」

王建民踏上大聯盟賽場，連續2季繳出19勝，即使受傷勢困擾都不曾放棄要重新回到球場，不論是球技或是拚搏精神都讓不少球迷感動。

近年王建民積極將所學傳承予台灣小球員，今天他來到彰藝指導小球員，更分享自己小時候打棒球的經過，「小時候看著外面的學生打棒球，聽著釘鞋踩在地板上的聲音，真的覺得很帥，所以才開始接觸棒球。」

和所有的小球員一樣，王建民接觸棒球的原因非常單純，「其實就是打好玩、打興趣的，但是也很累，因為早上6點就要去晨操，之後到學校上課，下午再練球，直到晚上才能回家。」王建民回憶起自己的小時候，笑著說。

王建民透露，國小6年級時，中華職棒開打，他當初曾有過挑戰中職的念頭，但他卻一路打出台灣，戰上大聯盟舞台。

曾經打出輝煌的成績，但也曾經因傷所苦，談到受傷的低潮，王建民表示：「好的時候怎麼投都順，但是受傷、不懂得保護自己，成績開始往下掉。之後不但要克服復健，還要面對外界的聲音，大家都認為我的棒球生涯已經結束、不能再回到球場，但我就是想要證明，我一定還能丟。」

因為經過傷勢的打擊，王建民更強調，選手一定要懂得保護自己，「基本功一定要打好，不要覺得練球很無趣，這些都是在保護你們，有堅強的底子，多多加強小肌肉，不要等到受傷才來做，這樣就來不及了。」

(中時電子報)