臉腫了嗎？川普瞎扯中國經濟 美媒逐條打臉

2018年11月12日 20:28 中時電子報 盧伯華

美國總統川普最近在一場記者會上，媒體問了許多尖銳的問題，包括社會分裂、貿易戰、移民、司法調查等等，其中川普對中國的問題講得最多，提到了「中國製造2025」、中國經濟放緩、關稅的問題，美國媒體認為川普許多說法不是過於誇大，就是完全錯誤。川普似乎要讓外界認為他對中國貿易戰已達到具體成果，可能是為即將與中國的談判達成協議舖陳有利的氣氛。

美媒《紐約時報》指出川普所說的中國經濟與美中經濟問題，完全不是那麼回事。該報逐條整理了川普的說法，並一一列舉事實了以反駁：

川普說：「如果你知道的話，中國已經極大地衰退，極大地！中國本應該在兩年內取代我們成為一個經濟大國；但現在，他們甚至都沒能接近我們。」

報導說，「這是過於誇大的說法。」

因為，中國經濟放緩雖然是事實。在今年的第三季度，中國大陸經濟增長了6.5%，這是近十年來最慢的增長速度。雖然許多經濟學家認為，北京的統計數據一向極為平穩，並且與外部估計不符，但這些至少是官方數字。而即使中國的經濟增長率沒有放緩，它也幾乎不可能在兩年內使美國黯然失色。

世界銀行的數據顯示，去年，中國的經濟總量為12.2兆美元，美國的經濟總量為19.4兆美元。假設這兩個經濟體以去年的經濟增長率保持增長，中國仍需要大約10年時間才能超越美國。

川普又說：「中國放棄了他們的『中國25』計劃，因為我發現那是非常無禮的。我對他們說了這一點，我說，『中國25』是非常無禮的，因為它意味著在2025年中國將在經濟上接管世界。我說，『那不會發生。』」

報導說：「錯了。」

川普指的應該是「中國製造2025」，這是一項2015年的政府計劃，旨在通過國家支持和干預，來實現中國製造的現代化。川普政府一再舉出該計劃，稱其為中國在國內市場不公平地對待本國公司與外國競爭對手的證據。而美國政府曾表示，對中國徵收關稅的部分目的，正是為了迫使北京改變這些做法。

也許是為了回應外界對該計劃的關注，中國官員最近不再提「中國製造2025」，媒體也極少用到此一說法。不過沒有跡象表明中國企業已經停止提高生產能力的計劃，也沒有跡象表明官員對追趕微晶片等領域降低了興趣。相反地，中國正在加速投入這些關鍵科技產業領域。而且，即使計劃的目標達成，這也不意味著中國能在經濟上接管全世界。

川普還說：「但我必須說：數十億美元將很快從中國為我們支付的稅費中流入我們的國庫。」

報導指出：「又錯了。」

因為，當美國對中國產品徵收關稅時，不是中國支付關稅，掏錢的是美國進口商。而進口商可能會將額外的費用轉嫁給美國消費者。（當然，如果較高的價格會妨礙銷售量，加徵關稅仍然會傷害中國企業。）就國家可以多收關稅來說，川普可能是正確的。儘管加徵新的關稅，但中國對美國的出口還是持續上升。這有可能只是因為兩國進出口商想在關稅還未飆得更高之前多進口些貨物。

美國總統講錯話並不少見，但川普的錯誤都集中在中國經濟問題，顯見這是他近期關注事項，他在細數自已對中國貿易戰成果時，似乎也預示著他已準備好與中國達成協議，現在是為自已舖陳這場對中國戰役已光榮戰勝的台階。

(中時電子報)