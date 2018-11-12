陸客來台減少「改變旅客結構」觀光局：101九份比故宮夯

陸客來台減少「改變旅客結構」，觀光局：101九份比故宮北院夯。圖為非假日時段，故宮仍有不少國外的觀光客慕名前來，並四處留影。（資料照 季志翔攝）

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中時電子報

今天故宮院長陳其南證實，故宮將在2020年執行「新故宮」計畫，將規劃北院閉館3年，重要文物移至嘉義南院展出，引發外界擔心衝擊觀光。觀光局表示，因為來台旅客結構改變，台北101及九份現在受歡迎程度還超過故宮北院。

觀光局企畫組長吳潔萍於中央社受訪說，故宮的確是不少國際光客喜歡去的景點，但近兩年受陸客來台減少影響，國際觀光客（含陸客）到故宮北院的比率有下降，2015年是每百人中有48人會選擇去故宮北院，2016年減至近42人，2017年再降為35人。

觀光局統計，2015年陸客占國外來台比率為40.08%，2017年降至25.44%，新南向旅客從2015年的14.87%，提升到2017年的21.27%。近3年，國際來台旅客不但都破千萬人次，且小有成長，2015年是1043萬人次、2016年為1069萬人次、2017年達1074萬人次，預估今年可達1080萬人次。

吳潔萍從國外旅客來景點台排名觀察，近3年冠軍都是夜市，第二名為台北101，故宮北院原本排第三名。自2017年九份擠上第3名後，故宮北院掉到第4名，因此認為，暫時不去故宮北院，旅客還是有其他景點可選擇。

交通部因應新南向政策，加強推動台北以外其他地區觀光，吸引國外旅遊業者將目光放到台灣中南部及花東，去年起針對高雄、台中及其他飛航國際包機機場國際航線降落費，調降20%、今年再針對飛航花蓮、台東機場包機實施免降落費。

(中時電子報)

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