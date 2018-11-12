桃園》「韓粉」擠爆桃園 萬盞手電筒彷彿演唱會

2018年11月12日 20:47 中時 葉臻

有人穿著「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」標語的衣服表達支持。（葉臻攝）

現場約有3萬多名支持者。（葉臻攝）

高雄市長候選人韓國瑜12日晚間到桃園替桃園市長候選人陳學聖站台。（葉臻攝）

高雄市長候選人韓國瑜12日晚間到桃園替桃園市長候選人陳學聖站台，超過3萬多名國民黨支持者將會場擠的水洩不通，「韓流」魅力無窮，「韓粉」瘋狂也不一般，不但提早1小時就在入口處聚集，一見到韓國瑜時蜂擁而上的程度也讓短短數十公尺的登台過程走了半個多小時。

國民黨在桃園繼鄭文燦當市長後鮮少有如此榮景，不但有超過3萬名支持者到場，熱情程度也爆表，甚至有人賣命爬上變電箱就是為了看清楚韓國瑜本尊，還有人穿著「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」標語的衣服表達支持，韓國瑜入場當下所有人蜂擁而至，高喊「韓國瑜凍蒜」，入口到會場短短數十公尺的路走了半個多小時才抵達。

現場有有粉絲在韓國瑜致詞時高喊「韓國瑜我愛你」，韓國瑜則笑道「抱歉，我已經結過婚了」，全桃園市參選市議員的國民黨籍候選人也全數抵達現場感染「韓流」，整場造勢晚會也彷彿演唱會，過程中一度關燈由台下民眾打開手機手電筒功能打造溫馨燈海，造勢活動一連唱了4首歌才結束。

(中時 )