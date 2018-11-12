生對家庭了！貝克漢夫婦砸百萬蓋網球場訓練帥兒

2018年11月12日 20:46 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

足球金童貝克漢與妻子維多利亞，十分疼愛4個小孩，在確定3個兒子都不愛足球後，大兒子布魯克林往攝影界發展，二兒子羅密歐則是對網球展現強大的熱情，這也讓貝克漢夫婦認為是繼承貝克漢的運動細胞，近期更準備在家蓋一個網球場，方便羅密歐練習，培養他成為專業網球選手。

貝克漢帥兒羅密歐熱愛網球，因為爸爸關係甚至能跟當紅網球選手一同用餐。（圖／翻攝自羅密歐貝克漢IG）

羅密歐昨（11）日現身英國倫敦，觀賞網球男單年終總決賽，據《The Mail On Sunday》報導，爸媽為了讓他往「網球界的貝克漢」邁進，要在位於科茨沃爾德（Cotswolds）的家蓋一個網球場，約需花費3萬英鎊（約為台幣123萬元）。

貝克漢的帥兒羅密歐繼承爸爸運動細胞，朝網球選手邁進。（圖／翻攝自羅密歐貝克漢IG）

報導指出，維多利亞相當支持羅密歐對網球的熱愛，不只高價請教練與陪打員陪他練習，更加入網球俱樂部，還額外花1萬2000英鎊，讓他可以直接通行享用球場，所以在家蓋球場，長久來說可以還比較划算。

羅密歐（右）與日本網球一哥錦織圭（中）。（圖／翻攝自羅密歐貝克漢IG）

從羅密歐的通訊軟體上也能看出他對網球的熱愛，甚至曾跟許多線上大咖球星打過球，生日時還有多位網球一線選手為他慶生，就連足球明星內馬爾也是其中之一。

(中時電子報)