嘉義》故宮國寶南遷 嘉縣長3選將各有看法

2018年11月12日 20:53 中時 呂妍庭

故宮博物院院長陳其南評估2020年起封閉台北故宮3年，這段期間故宮精華館藏將改在嘉義的故宮南院展出，對此，嘉義縣長3位主要候選人各有見解，民進黨籍翁章梁認為國寶南移故宮南院是嘉義新契機，無黨籍吳芳銘點出南院現行空間不足，如何規畫策展空間，將是一大挑戰，國民黨籍吳育仁認為此舉非長久之計，若堅持意識型態自縛，無法張開雙臂迎來包括大陸在內的全世界觀光客，南院只是被民進黨繼續選舉消費的提款機，與縣民期待相差甚遠。

翁章梁日前北上陪同立委陳明文、蔡易餘共同前往行政院拜會張景森政委與故宮院長陳其南，討論南故宮未來發展的可能方案，翁章梁強調，北故宮文物遷移至南故宮展覽是一個重大議題，困難度很高，他勝選之後會繼續積極向行政院爭取，讓南故宮在北故宮整修期間取得一個巨大的發展契機，也希望透過新故宮計畫結合嘉義縣政府的觀光政策，全力拉抬嘉縣觀光客數量與整個縣的城鎮發展。

吳芳銘表示，北院的典藏遷至南院來，對於南院的觀光人數一定會帶來成長，但是故宮南院現行空間不足，許多建設尚未完成，如何規畫策展空間，以及如何思考展覽的定位，對南院來說，是一項相當大的挑戰。尤其北院有近70萬典藏，南院沒辦法一次吸收，雖然可透過特展來展出，但還是要評估南院整體的策展空間、展覽定位以及文物存放方式，同時周邊硬體建設也必須同步配合，才能使國家重要的典藏文物獲得最好的呈現與管理。

吳育仁指故宮南院要起死回生，需張開雙臂迎來全世界觀光客，「有人潮才有錢潮」，才會有商機，對地方才有幫助，此外應擴大展場空間，完善周邊配套，勿只成為台北故宮的「飛地」，尤其應明確定位為中華文化重鎮，輔以台灣文化及亞洲文化特色，和本院有連結又有區隔特色，才能有效分流，並建議故宮重寶如毛公鼎、富春山居圖、肉型石、翠玉白菜等，觀光客非看不可的國寶，應長期或至少輪流在南院展出，才能為觀光產業注入磁吸元素。

(中時 )