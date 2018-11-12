桃園》韓國瑜：人生最低潮時 陳學聖從沒讓我失望

2018年11月12日 21:28 中時 蔡依珍 、 陳麒全

高雄市長候選人韓國瑜12日到桃園區陽明公園和同黨的桃園市長候選人陳學聖合體舉辦「瑜聖大會師、絕地大反攻」造勢晚會，韓國瑜在20人高舉大國旗引導下入場，短短100公尺走了超過20分鐘，讓他自己笑說：「頭髮又少100根！」感性分享他曾離開政壇17年，在人生最低潮時，打給陳學聖拜託幫忙的電話從來沒有讓他失望，高喊：「桃園需要有一位有情有義的市長！」拜託大家一定要票投陳學聖。

這也是桃園市所有國民黨市議員候選人首度全部合體大會師，基隆市長謝立功率先致詞時，國民黨各區市議員更趁機會爭相在舞台上和韓國瑜合照，讓韓國瑜就連在舞台都成為人形立牌，韓緊接著登場握起麥克風時，支持者瘋狂程度將活動掀起最高潮，讓韓國瑜5度高喊「謝謝」。

韓國瑜幽默道，熱情、勇敢的桃園市鄉親，讓他短短100公尺走了超過20分鐘，「頭髮又少了100根！」面對支持者輪番大喊：「韓國瑜我愛你」，他也風趣回應：「我結過婚了，對不起啊！」讓台下屢屢爆出笑聲。

韓國瑜感性道，會特地北上趕來參加陳學聖造勢的原因，第一個就是因為認識陳學聖30年，陳從來沒有變過，尤其自己離開政壇17年，到過人生的低點，「寒天飲冰水，點滴在心頭」困難需要幫忙時，只要一通電話給陳學聖，從來沒有讓他失望過，高喊：「桃園要有一位有情有義的市長！」

韓國瑜也提到，他看到這兩、三年大家過得非常不快樂，老年人懷念過去、壯年人擔心現在、年輕人害怕未來，「台灣怎麼會變成這樣？」30年前打開電視，都是各行各業人士載譽歸國的好消息，現在打開電視，台灣竟變成詐騙集團聚集地，他以年初有7個台灣年輕人在印尼販毒被判槍斃，最多只賺5萬元就賠掉一條命，「我們國家到底是怎麼回事？」在我們年輕的時候欣欣向榮、為什麼走到今天大家都憂心忡忡，呼籲大家：「我們的台灣的未來要走一條充滿著歡樂和陽光的康莊大道！」

韓國瑜也提到，民選的縣市長對桃園市民來說，重要性超越總統，陳學聖有情感、有熱情、有理想，希望未來桃園市在陳學聖市長的領導之下，能夠擺開過去這兩三年的不愉快，讓桃園市走向更美好的未來。

韓國瑜說，依據他在高雄的觀察，人民不要高深的經濟學理論，基隆的謝立功有最重要台灣北部的海港、桃園的陳學聖有最重要的國家門戶、高雄海港空港都有，未來如果台灣觀光客大量進來，要南進高雄進、北出桃園出，或者北進桃園進、南出高雄出，基隆、桃園、高雄聯手打造一個最棒的觀光線路，聯手把農產品、漁產品賣出去。

韓國瑜也提到桃園和高雄的工業區都非常完整，未來所有的跨國公司、大企業的投資，不管分公司設在高雄或桃園、投資在高雄或桃園，都會在工業領域加強合作。韓最後拜託桃園鄉親，「選擇未來桃園發展的命運！」選擇腳踏實地、認真努力、一塊錢當兩塊錢用、會好好幫市民看緊荷包、好好幫市民規畫未來、好好幫大桃園找到美好前途的2號陳學聖。

(中時 )