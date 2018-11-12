玩真的！為了捍衛戰士2阿湯哥學駕戰機？

2018年11月12日 21:14 中時電子報 江飛宇

半年多前，影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)在自己的推特上公布了捍衛戰士的正宗續集「獨行俠」(TOP GUN：Maverick)開始拍攝，不過修改了檔期，原預計的上映時間往後挪動，有報導稱，檔期後延的原因是「一切自己來」的克魯斯正在學習開真正的戰鬥機，可能是美國海軍T-45蒼鷹教練機(Goshawk)或是雙座F/A-18F超級大黃蜂戰機上。然而劇組否認這個說法，因為現役軍用機是不能由平民操作的。

航空學家(The Aviationist)報導，此消息是從娛樂周刊（MovieWeb.com）傳出的，八卦記者詹姆斯．希伯德(James Hibberd)的報說「捍衛戰士續集處於停工狀態，因為正在等待湯姆克魯斯親自駕駛海軍戰鬥機的畫面。」

劇組出面澄清說首先，電影仍在拍攝中，進度也都正常。其次，平民是不可能使用政府設備的，特別是軍用噴射機，所以即使湯姆克魯斯很想要親自上陣，也不能真的由他來駕駛F/A-18。

不過，如果把標準放寛，湯姆克魯斯倒是真的懂得戰鬥機，只不過機種是二戰的著名戰機- P-51野馬式(Mustang)，他個人的野馬戰機登記號為N51EW，在電影拍攝期間，他就是駕自己的戰鬥機往返洛衫磯與中國湖海軍航空站。

湯姆克魯斯的私人P-51，上面寫著「凱特吻我」。(圖/網路)

阿湯哥與凱特荷姆斯離婚後，P-51的「吻我凱特」就去掉了。(圖/網路)

此外，克魯斯在去年夏天的大片「不可能的任務6：全面瓦解」(Mission: Impossible-Fallout)期間，真的學會駕駛空巴集團製的AS350 松鼠(Ecureuil )直升機。

不可能的任務6當中，有湯姆克魯斯駕駛直升機的情節，他是真的學會了駕駛這款直升機。(圖/派拉蒙影業)

航空學家猜測，關於電影進度延遲，更可信的解釋可能是，正在修改劇本，以便將美國海軍的新銳戰機F-35C納入電影有關。因為目前確定電影劇組會在林肯號（CVN-72）上拍攝海上場景，而F-35C還在性能評估階段，所以美國海軍不太願意在這個時期，航艦上有好萊塢的製作人員。這可能是影片發行延遲的一個因素。

1986年的捍衛戰士1當中，有許多男女主角騎摩托車兜風的情節。(圖/派拉蒙影業)

捍衛戰士2正在拍攝地面上的情節，而且也出現了一位先前沒公布的新角色，上週Instagram和臉書上，出現了湯姆克魯斯與女演員珍妮佛康納莉(Jennifer Connelly)共騎重型摩托車的照片與影片。康納莉將會扮演一位在空軍基地附近經營酒吧的單身母親，這似乎暗示這兩個角色，在故事情節中有一段關鍵的感情故事。回想一下，1986年的捍衛戰士1當中，就有共騎摩托車的浪漫場景，當年的女主角是凱莉麥吉利斯(Kelly McGillis)。

(中時電子報)