不畏更年期發胖、盜汗 藍心湄笑納成為另一種女人

2018年11月12日 21:09 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

53歲女藝人藍心湄出道至今逾30年，從少女到日前正式宣告自己停經進入更年期，身為新時代女性的她也逃不過更年期帶來的不適，盜汗、失眠、發胖等 一一找上她，但她笑納自己成為另一種女人，「女人的身體真的很奧妙，每一個階段，除了生小孩沒經歷過，我都感受，對我來說，現在是女人最高階段，不是失去，而是走到另一個境界。」在其他媒體專訪中她如此樂觀告訴記者。

藍心湄提及，主持節目《女人我最大》已經16年，過去從來沒有緊張過，日前竟然在進棚前一天緊張到失眠，而且現在每週就有2天會睡不著。還有幾次明明吹著冷氣，卻在半夜被熱醒，發現從頭溼到腳，床單、枕頭全被汗浸溼。

進入更年期後，藍心湄也胖了幾公斤，造型師要她控制體態，她笑稱只要少喝酒就會瘦；還有幾次半夜酒醒發現胸前一片酒漬，嘔吐物還被狗吃掉，擔心自己也發生被嘔吐物噎死的社會事件，她感嘆這年紀只能小酌，不能再讓家人操心。

熱潮紅、盜汗是更年期典型症狀。（圖片來源：shutterstock）

平均50歲左右 更年期症候群來報到

每個人一生中都免不了進入更年期，即使光鮮亮麗的女藝人，也得接受更年期對身體帶來的變化，女性因為卵巢功能逐漸衰退，荷爾蒙分泌量下降，心理及生理變化又比男性來的明顯。一般來說，女性的更年期平均年齡約為50歲。

以藍心湄自述的現象，都是更年期典型的症狀，不過，更精確來說，更年期是以女性生命中最後一次月經為分界點，往前、往後各推1～2年，「更年期症候群」便是這段時間因為雌激素缺乏所引起的相關症狀。

大抵來說，從神經系統到骨骼系統，會有一系列因漸漸老化以及荷爾蒙失調造成的各種症狀。《康健》曾整理出專家提出的幾大症狀：

●熱潮紅、盜汗：其他還包括心悸、假性高血壓、頭脹、暈眩、感覺快昏倒等症狀，都是屬於更年期的心血管症候群。

這是因為雌激素不足會影響大腦體溫調節中樞的下視丘，造成對冷熱變化敏感，血管舒張與收縮不穩定，經常沒來由地突然心跳加快、血管擴張，血流衝向臉、頸部，擴及其他部位，導致頭脹、臉紅通通、全身燒燙。而為了散熱汗腺狂飆，導致大量排汗，臉脫妝、衣服濕透。

●腰腹變粗，心臟病風險大增：雌激素濃度降低及新陳代謝變慢，改變脂肪分布，往肚腹集中，造成腰圍變粗。當內臟脂肪增加，形成慢性發炎體質，便增加罹患三高、癌症風險。此外，雌激素能使好膽固醇增加，心血管壁柔軟有彈性，停經失去雌激素的天然保護，女人得到心臟病的風險變得和男人一樣，甚至更高。

●骨質流失，腰痠背痛：停經雌激素下降，骨質流失更快，進而常出現骨質疏鬆問題。骨鬆加上肥胖，造成中年婦女常感腰痠背痛；而過重、肌肉量減少、肌力不足，骨骼支撐也不夠，也讓肌肉關節疼痛成為更年期婦女最常見的症狀。

●皮膚乾荒，皺紋白髮：缺少女性荷爾蒙滋潤會加速膠原蛋白流失，肌膚乾燥，產生皺紋，若有抽菸、常曬太陽，膠原蛋白流失得更早、更快。屆臨中年，毛囊裡的黑色素細胞功能也逐漸退化，開始長白頭髮。

●敏感易怒常掉淚：中年以後，維持內心平和、幸福快樂感的血清素也會往下掉，經濟和家庭壓力，會讓情緒問題雪上加霜。包括暴躁易怒、易感傷、疲憊感。

●健忘、注意力不集中：雌激素可保護大腦，使神經細胞不易產生發炎反應，與疼痛敏感度、記憶有關。當荷爾蒙減少，中年大腦額葉也開始退化，包括健忘、記憶片斷、不連續、注意力不集中。

●頻尿失禁，性愛變成苦差事：女人陰唇、陰道，子宮和尿道，都受雌激素保護，保持正常大小和功能。缺乏雌激素，這些器官上皮組織就會萎縮變薄，導致停經後婦女經常發生泌尿問題，影響生活品質和親密關係。

(中時電子報)