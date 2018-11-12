APCE燒錢 中國援建項目多

中國援建的巴布亞紐幾內亞國際會億中心（ICC）(彭媁琳攝）

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彭媁琳
中國援建的巴布亞紐幾內亞國際會億中心（ICC）(彭媁琳攝）
中國援建的巴布亞紐幾內亞國際會億中心（ICC）(彭媁琳攝）

本次巴紐APEC會議，處處可見中國援建的項目，例如將舉行總結資深官員會議（CSOM）和企業諮詢委員會（ABAC）的國際會議中心（ICC），就是由中國出資打造。中國國家主席習近平將於15日到訪巴紐，進行2天的國是訪問，也是APEC會議中，第一位抵達巴紐的領袖。

本次巴紐APEC會議主要會場有APEC Haus、Pacific Explorer郵輪、ICC國際會議中心，其中ICC即是由中國援建的項目，會場中處處可見中國援建的紅色中國結標示。金龍客車也提供40輛巴士供大會使用。

中國大使館已經包下莫士比港最新的Stanley酒店，給習近平和中國代表團使用，Stanley酒店的外牆已經掛上許多紅旗，酒店大門也佈置許多紅色的宮燈，準備歡迎習近平。

Stanley 酒店是由馬來西亞RH集團籌建，緊鄰著RH集團經營的Vision City購物商場，堪稱是莫士比港新興商業區。當地台商透露，由於也將參加APEC經濟領袖會議的馬來西亞總理馬哈迪已經高齡93歲，考量無障礙設施與RH集團背景，經過兩國協商後，馬哈迪也將入住Stanley酒店。

(工商 )

巴紐飄揚五星旗 歡迎習近平 南京公車開出「誠信」線　忘帶零…

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