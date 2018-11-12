RCEP部長會議在新加坡開幕 望達成「實質性妥協」

2018年11月12日 21:42 中時 王嘉源／綜合報導

由中日韓與東協等16國參與的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）部長會議12日下午在新加坡開幕。在美國推行貿易保護主義政策的情況下，參與各方都很希望達成協議。能否在14日的首腦會議上宣布在一定水平上達成「實質性妥協」，成為外界關注的焦點。

參加此次部長會議的有日本、大陸、印度等亞太地區16個國家。RCEP的談判工作從5年前開始進行，以約20個領域為對象展開談判。此前雖已在經濟技術合作等5個領域達成協議，但削減關稅和制定智慧財產權保護規則等容易產生利益衝突的領域尚未談妥。

日本共同社報導說，關於在剩餘領域達成何種程度的協議，就將視作實質性妥協，8月的部長會議確認了相關水平。此次會議將判斷是否達到這一水平。

在美國川普政府推行保護主義政策的情況下，與會各方對於達成協議的積極性都很高。各國希望能在今年年底之前達成實質性協議。

不過，共同社及NHK報導說，部分國家在一些問題上依然存在難以消弭的分歧。例如，印度對大幅下調貨物關稅持謹慎態度，日本及澳大利亞等國則要求實現高水平貿易自由化，兩者之間存在分歧，能否彌合尚不明朗。印度擔心來自大陸的進口商品會大幅增加，因而希望把撤銷進口關稅的品種比例控制在較低水平。

如果本次會議未能取得進展，那麼年內完成談判工作的目標將難以實現，因此，各國能在多大程度上達成妥協成為人們關注的焦點。

RCEP如能實現，將形成人口占世界一半、貿易額及國內生產總值（GDP）占全球總量3成的巨大經濟圈。許多日本企業都已在參加國開展業務，達成妥協將帶來很多好處。若能談妥，也將展現出與美國川普政府等強推的保護主義進行對抗的姿態，因而備受期待。

日本NHK指出，大陸正在態度積極地推動RCEP在年內達成實質性協議。上月26日，大陸總理李克強與日本首相安倍晉三在北京舉行首腦會談，強調了加快進行RCEP談判的方針。

陸方上述立場的背景在於陸美貿易摩擦。川普政府在對陸貿易問題上立場日趨強硬，已對一半左右的大陸進口商品加徵高額關稅。大陸強烈指責美方的做法為貿易保護主義，並大力倡導堅守自由貿易原則。陸方希望透過主導RCEP談判，彰顯上述立場。

不過，NHK指出，陸方在推動談判過程中也存在課題。首先，正如美國等指出的那樣，大陸侵犯智慧財產權問題較為突出。談判當事國日本和澳大利亞向陸方提出了門檻較高的規則，包括規定締約國有義務阻止違法假冒商品從本國口岸出口等。另外，日本還要求允許企業透過貿易和商務活動獲得的數據在海外據點和本國之間自由傳輸。據認為，陸方在此問題上態度慎重。雙方立場存在較大分歧。

大陸指責美國貿易保護主義政策不當，並推動多邊自由貿易框架RCEP談判取得進展。陸方能在多大程度上做出妥協，成為談判的焦點之一。

(中時 )