台南》市長公辦政見會 陳永和喊改變選舉 蘇煥智炮火最猛

2018年11月12日 21:40 中時 曹婷婷

台南市長候選人公辦電視政見首場發表會今晚登場，6名市長候選人各自發表20分鐘政見，6人到場抽籤、短暫握手後就入場，整場不慍不火，倒是國民黨高思博、無黨籍蘇煥智都在闡述政見過後，炮火一開重提黃偉哲關說核災食品，民進黨黃偉哲僅提5大願景5主軸政見，面對對手的攻擊，不予理會，全場也無火花。

抽到1號的無黨籍台南市長候選人林義豐劈頭就表示，公辦政見發表會一定要有交叉詰問，閉門造車非常不對，強調交叉詰問，大家才能互相檢討政見，選民也能比較各候選人到底有沒有一樣。另也對於龍崎事業廢棄掩埋場案，表達垃圾絕對不能進入台南市。

無黨籍陳永和開場先問選舉誰最累？答案是鋪馬路工人，對於台灣每到選舉就挖路鋪路的現象不能接受，他也談掩埋場議題，認為要發展無煙囪工業，無須再為台灣增加汙染。

他說，自己從里長跑來選市長，花350萬元參與選舉，是要創造歷史，改變選舉文化，若當選將是國際大新聞，證明政治不是只由財團、政黨把持，所有改革都是改革老百姓，而不是改革政黨，選舉選到最後讓政黨變得一黨獨大。

高思博主張打破民進黨對地方政治的壟斷，要讓台南變更好，施政重點放在拚經濟跟治水，提出建立三個產業園區，創造十萬個就業機會，未來也將設立一個兩岸專責單位處理兩岸招商問題。

他話鋒一轉說，自己當過律師、教過法律；當過民代、政務官有行政經驗，一路走來，沒有關說、喬事，日後若主政，台南將會是全台灣最清廉、有效率的地方，也保證一定清查過去發包重大工程，讓陽光照進來台南市政府。「台南人不要認命投給西瓜，還有很多選擇。」

許忠信開口就說，知道大家過得並不好，將分兩場一一論述市政理念，讓選民了解他的施政藍圖。首場針對南市近年財政困頓，負債達一千億，每人月可支用平均所得僅2.49萬元，亟待強力招商引進投資，來改善經濟、提升薪資水準及增加就業機會，他先針對如何對外招商、招攬觀光客改善經濟等議題，讓下一代過得好一點。

黃偉哲提出5大願景5項主軸，包括文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉、希望家園。黃偉哲強調，要讓年輕人找得到好工作，更能安心生養，還要讓長輩得到妥善照顧，旅客也能在台南體會慢活，企業跟工廠都能有好的經營環境。也提到媽媽和太太都是教師，深知軍公教對社會的貢獻，亦是國家安定基石，進入市府一定尊重文官體制，「我要跟大家一起打拚帶領這個城市，延續台南光榮感，邁入下一個400年。」

蘇煥智開頭先細數過去打拚市政成果，抗繳水租、擋七輕避免空汙更嚴重、奇美博物館籌設，才有日前寶可夢熱潮；柳奇、樹谷園區、永康科工區3工業區增加2萬個工作機會、開發3個新市鎮等，強調台南過去重大建設都在他手中完成。

但他話鋒一轉，可惜台南在縣市合併8年來停滯了，且離民心更遠，所以他這次參選，提出台南經濟振興6支箭，並批綠能科學城方向錯誤，因此，他要開闢科技廊帶築巢引鳳，帶動溪北發展。此外，這次參選還要搶救台南鐵路地下化造成城市4大危機，杜絕避免市民安全遭危害、市府財政崩潰等。

蘇煥智最後火力全開、炮轟黃偉哲收賄，再提立委收錢辦事無罪，阿扁也應比照無罪，抨擊民進黨如今已脫離民主初衷，黃若不澄清，繼續當台南市長會怎麼樣？台南市民不只面對衰退危機，還有廉政危機。

(中時 )