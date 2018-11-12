韓國瑜籲義勇軍保持風度 黃暐瀚勸韓粉收斂情緒

2018年11月12日 21:28 中時電子報 丁世傑

高雄市長候選人韓國瑜12日到桃園為黨籍桃園市長候選人陳學聖造勢，湧入大批民眾支持。（陳麒全攝）

韓流襲桃園！韓國瑜合體陳學聖「瑜聖會師」造勢活動現場

高雄市長候選人韓國瑜今（12）日晚到桃園替桃園市長陳學聖站台，「韓流」魅力非比尋常，「韓粉」瘋狂也不一般，不但提早一小時就在入口處聚集，會場也充斥3萬人搖旗吶喊。

而民眾為了一睹韓國瑜風采，活動開始前2小時會場附近就開始塞車，韓國瑜進場前半小時入口處更是擠滿了「韓粉」，甚至有人賣命爬上變電箱就是為了看清楚韓國瑜本尊。

不過，資深媒體人黃暐瀚今晚在臉書表示，韓國瑜現在聲勢大好，前所未有的好！但他也呼籲韓粉，必須懂得收斂情緒，不要互罵，不要嘲諷。否則，選情一旦變成「藍綠激烈對立」，韓國瑜「高票」、陳其邁「當選」的結果，就會出現。

而韓國瑜晚間也透過臉書呼籲義勇軍家人們，保持風度，尊重不同的立場與聲音，不謾罵、不批評，打一場乾淨的選戰！韓國瑜臉書也貼出藝人詹雅雯臉書聲明，該聲明也呼籲粉絲保持冷靜理性！

韓國瑜呼籲全文如下：

「在我的競選團隊成形時，我便告訴他們我要一場乾淨的選舉，我希望不論對方是否支持，我們的團隊都能保持風度，尊重不同的立場與聲音。我很驕傲團隊的成員在這一路中，不論遇到如何的抹黑抹紅與抹黃，皆能記得當初我所說的一席話。

如今這個支持我的大家庭裡，也多了不少義勇軍，在此我也希望將這些話送給各位，呼籲理性的面對這場選舉，尊重各種不同的想法與理念；我們可以分享、可以討論，但我們不謾罵、不批評，請各位義勇軍家人們與我們共同打一場乾淨的選戰！」

(中時電子報)