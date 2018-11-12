南京公車開出「誠信」線　忘帶零錢可領幣投放

2018年11月12日 21:49 旺報 孫曜樟

有鑑於以往曾發生乘客為找零與公車司機發生口角，甚至暴打司機事件，大陸南京公交集慶門場站在日前推出204和616路兩條誠信公車路線，在車上放零錢，沒有零錢的乘客可直接拿車上零錢投幣，下次乘車時還上。持5、10元鈔票的乘客，沒有零錢，也可以自助找零。不過運行第一天，硬幣還無人取用。

據瞭解，目前車上備有零錢的，是公車集團推出的「誠信」線。一條是江南公車的204路，一條是揚子公車的616路。在誠信車上刷卡機旁，還設置有一個零錢罐，罐內有20元零錢，罐身印有「解您一時之急，盼您誠信歸還」字樣。不過，媒體從204路瞭解到，運行了半天的13輛車，260枚硬幣無人取用。車隊相關負責人表示。因為是第一天，有不少乘客還不知道公車上這個措施。

除了零錢取用罐，媒體還在車廂內看到了為乘客準備的方便袋，裡面裝有風油精、酒精、棉簽、創可貼等貼心小藥品。企業負責定期更換藥品，以確保藥品符合時效。方便袋裡還配有愛心雨傘，免費提供給乘客使用，乘客使用後，只要把雨傘還到借用雨傘的線路任何一輛車就可以。

據悉，此次作為「誠信」線的204路和616路，沿途經過景點、大型社區、超市、學校、醫院、部隊及院校等，客流量較大。特別是「五一」、「十一」等假期，遊客較多，曾經就發生市民遭遇錢物被偷沒錢坐車的尷尬場面。616路駕駛員告訴記者，以前乘客沒有零錢，就到處找別的乘客借，很不方便。這樣的新措施可以幫駕駛員和乘客減少一些煩惱。

(旺報 )