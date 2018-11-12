大陸與新加坡簽署《自由貿易協定升級議定書》 首納「一帶一路」合作

2018年11月12日 21:43 旺報 呂佳蓉

據大陸商務部網站消息，今日在大陸總理李克強與新加坡總理李顯龍共同見證下，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應與新加坡貿易與工業部部長陳振聲分別代表兩國政府在新加坡簽署《自由貿易協定升級議定書》。

中新雙方在自由貿易協定中首次納入「一帶一路」合作，強調「一帶一路」倡議對於深化雙方全方位合作、實現共同發展目標、建立和強化互聯互通以及促進地區和平發展的重要意義。在海關程式與原產地規則領域，雙方將呈現更高水準的貿易便利化，降低企業的貿易成本，雙方還簡化了部分化工產品的特定原產地規則標準。

消息指出簽署中新《自由貿易協定升級議定書》是落實黨的十九大提出的「促進自由貿易區建設，推動建設開放型世界經濟」的重要步驟，對進一步發揮中新雙邊經貿合作潛力，深化中國與東盟國家經貿合作具有重要意義。

簽署《議定書》不僅將進一步充實中新「與時俱進的全方位合作夥伴關係」的內涵，還將對深化中國與東盟的經貿關係起到積極作用。

此《議定書》對原中新自由貿易協定的原產地規則、海關程式與貿易便利化、貿易救濟、服務貿易、投資、經濟合作等6個領域進行升級，還新增電子商務、競爭政策和環境等3個領域。《議定書》實現了全面、高水準、互利共贏的談判目標，有助於促進雙方深化有關領域務實合作，不斷增進兩國企業和人民福祉。

在服務貿易領域，雙方升級了包括速遞、環境、空運、法律、建築、海運等原有自貿協定服務貿易承諾，相互提升了服務貿易自由化水準。投資領域，雙方同意給予對方投資者高水準的投資保護，相互給予准入後階段國民待遇和最惠國待遇，納入了全面的投資者與東道國間爭端解決機制。自然人移動領域，雙方同時簽署了《中華人民共和國政府和新加坡共和國政府關於就業准證申請透明度和便利化的諒解備忘錄》。雙方還在電子商務、競爭政策和環境等領域達成廣泛共識。

《議定書》簽署後，雙方將履行相關國內程式，使中國-新加坡自由貿易區升級協定儘早生效實施。

(旺報 )