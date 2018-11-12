台南》吳通龍官田區拜票 握手聊天樣樣來

吳通龍12日傍晚到官田區按戶拜票。（劉秀芬攝）

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今年台南市議員選舉第三選區包括麻豆、下營、官田、六甲、大內，應選3席，民進黨提名吳通龍、陳秋宏，對手有無黨籍郭秀珠及國民黨籍提名的尤榮智，呈現4搶3局面。吳通龍除固守自己票倉，各區走透透，12日傍晚到官田區按戶拜票，除了停下來跟選民握手聊天，其他時候健步如飛以爭取時間多拜訪幾戶選民。

由於大內區這次併入第三選區，尤榮智特請前大內鄉長楊信基擔任競選主委，確保當地票源。吳通龍則在得知大內將併入第三選區時就開始部署，可謂謀略深遠，大內區的大小活動也都可以看到吳通龍的身影。上屆議員選舉，大內區選票在姚溪海以無黨籍身分參選瓜分下，民進黨得票率仍略多於國民黨，雖然大內區票數只有6、7千，各候選人都不敢大意。

雖然此次外界大多看好爭取連任的郭秀珠、吳通龍，以103年下營、六甲、麻豆、官田4選區得票率來看，郭秀珠的大票倉在麻豆區、官田區，其他3名候選人也都卯起勁搶上屆楊麗玉的選票。因此郭秀珠頻頻發出警訊，訴求曾文區沒有婦女保障名額，懇請鄉親集中選票。

下營區上次民進黨得票數占總票數逾3分2，今年明顯對陳秋宏、吳通龍有利。而六甲區選票以上次得票數來分析，長期在地經營的吳通龍、尤榮智票數不相上下，這次應也是如此，但陳秋宏有機會多搶些年輕選民的票。

(中時 )

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