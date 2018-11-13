屏東》屏縣議員3人就職 瞄準下屆議員選舉

經遞補上任的新科屏東縣議員林宗俉（左起）、何長成及陳秋香完成宣誓就職，3人也將投入下屆縣議員選舉。（林和生攝）

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2014年屏東縣議長賄選案，多名議員遭判刑入獄，屏東縣議會12日舉行遞補議員宣誓就職，原應有5人遞補，但僅有林宗俉、何長成及陳秋香完成宣誓，而43天的議員任期，已創下屏東地方自治史上最短紀錄，這3人都將投入選戰，積極爭取連任。

此次遞補議員包括第1選舉區李幸惠、第3選舉林宗俉、第11選舉區何長成、第14選舉區陳秋香、第16選舉區宋克強，除了李幸惠外，其他4人同時也是下屆縣議員候選人。

就職典禮上，在屏東地方法院庭長張以岳監誓下完成，屏東縣議長周典論則致詞表示歡迎新任議員加入議會團隊，共同為民意發聲，屏東縣政府一級主管也幾乎全到場列席觀禮，加上遞補當選人的親友同來分享喜悅，在現正激烈的選戰中，氣氛難得輕鬆。

屏東縣選委會指出，沒有宣誓就職議員，只要在任期內，隨時都能宣誓就職，李幸惠與宋克強未出席，據了解李幸惠是現任竹田鄉衛生所護理師、宋克強則任警職，依規定須先辭掉公職才能就任，考量任期短、誘因不大，外界認為2人就職機率不高。

警察退休的何長成強調，雖然任期不長，但仍會扮演好任內角色；林宗俉則說，議會定期會已結束，未來會力拚連任；任教30年、甫從獅子鄉草埔國小退休的陳秋香也表示，既然已經上任，更要「背水一戰」。

(中時 )

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