提升國際化 大陸雄安新區將爭取聯合國相關機構入駐

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旺報
呂佳蓉

近日，大陸河北省人民政府印發關於提高城市國際化建設水準實施方案的通知。通知提到，2020年河北省將與京津共同構建國際化城市體系，雄安新區作為城市國際化發展重點，將建設開放發展先行區，並爭取聯合國相關機構和有關國際組織入駐或設立辦事處等機構。

在促進國際往來方面，通知強調發揮雄安新區作為國家級新區和毗鄰首都的優勢，強化國際交往功能，承擔部分國際交往職能。通知指出，雄安新區、石家莊市要強化與國際組織的交流合作，爭取聯合國相關機構和有關國際組織入駐或設立辦事處等機構。

另外，河北省致力於打造全球會議目的地，推動諾貝爾獎獲得者科學聯盟在雄安新區設立諾貝爾獎獲得者科學創新論壇。

據指出，到2020年河北省要在國際競爭力、國際化水準等方面大幅提升，與京津共同構建國際化城市體系；在國際交往合作方面，全省國際性會展（會議）每年舉辦次數達到35次，國際友好城市數量達到100對，外籍常住人口占常住人口比例達到0.2%以上。

通知要求，今年11月底河北將啟動部署該方案，並制定具體的方案與年度目標；今年12月至2020年11月將進行全面推進相關工作；2020年12月將進行全面總結，並提出下階段推進城市國際化建設的工作思路

(旺報 )

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