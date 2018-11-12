中新自貿協定升級 首納入「一帶一路」合作

2018年11月12日 21:46 工商 賴瑩綺

在中國國務院總理李克強和新加坡總理李顯龍共同見證下，中國與新加坡政府12日在新加坡簽署「自由貿易協定升級議定書」，並首次納入「一帶一路」合作。

「議定書」對原中新自由貿易協定的原產地規則、海關程序與貿易便利化、貿易救濟、服務貿易、投資、經濟合作等6個領域進行升級，還新增電子商務、競爭政策和環境等3個領域。

雙方在自由貿易協定中，首次納入「一帶一路」合作，強調「一帶一路」倡議對於深化雙方全方位合作、實現共同發展目標、建立和強化互聯互通，以及促進地區和平發展的重要意義。

在海關程序與原產地規則領域，雙方將呈現更高水平的貿易便利化，降低企業的貿易成本，雙方還簡化了部分化工產品的特定原產地規則標準。在服務貿易領域，雙方升級包括速遞、環境、空運、法律、建築、海運等原有自貿協定服務貿易承諾，相互提升了服務貿易自由化水平。

投資領域方面，雙方同意給予對方投資者高水平的投資保護，相互給予准入後階段國民待遇和最惠國待遇，納入了全面的投資者與東道國間爭端解決機制。雙方還在電子商務、競爭政策和環境等領域達成廣泛共識。

「議定書」簽署後，雙方將履行相關國內程序，使中國－新加坡自由貿易區升級協定盡早生效實施。

(工商 )