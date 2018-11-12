美副總統彭斯抵達日本訪問 開啟亞洲之行

美國副總統彭斯和夫人凱倫12日晚乘坐「空軍2號」專機，抵達東京郊外的美軍橫田基地。（圖／美聯社）

友善列印
中時
／綜合報導

美國副總統彭斯抵達日本，開啟為期一個星期的亞洲之行。日本時間12日晚7時前，彭斯乘坐「空軍2號」專機抵達東京郊外的美軍橫田基地。13日，彭斯將拜會日本首相安倍晉三，並共同出席記者招待會。

據NHK報導，對於本次日本之行，彭斯向記者團表示，「我將就自由貿易協定和朝鮮半島無核化問題與日方進行磋商」。據觀察，彭斯將就被指陷於停頓的北韓無核化談判現狀，以及快的話明年1月就將啟動的日美貿易協定談判問題，與日方交換意見。

不久前，彭斯在美國主流媒體《華盛頓郵報》上撰文指出，「新的貿易協定將把美國工人放在第一位」，在協定談判問題上，日美究竟能在多大程度上展開深入討論備受關注。

另據美國之音（VOA）中文網12日報導，彭斯11日在阿拉斯加停留期間向記者說，美國對印太地區的承諾從未像現在這樣堅定。他說，此次亞洲之行的旨在加強美國與該地區盟國的關係，並重申美國堅持朝鮮半島無核化的決心。

在訪問日本、新加坡、澳大利亞後，彭斯將造訪巴布亞紐幾內亞，出席在當地召開的亞太經合組織（APEC）會議。17日，彭斯將在峰會上就美國的「印度-太平洋」戰略發表重要演說。預計這將是彭斯此次亞洲之行的重點。

NHK指出，在這一地區，大陸正在通過基礎設施建設增強自身影響力，美國川普政府對此深感擔憂。在美國政府對陸政策上發揮重要作用的彭斯，將在演說中表明什麼樣的具體對策也受到各方關注。

彭斯上個月在華府智庫「哈德遜研究所」的一次長篇演說中，對大陸在政治、軍事和經濟等領域的一系列作為提出全面的尖銳批評，預料他在APEC峰會上的演說將是又一重大政策宣示。

一名美國高級官員10日在有關彭斯此次亞太之行的電話吹風會上透露，彭斯在APEC峰會上的這篇演說，將「深入和全面」地闡述美國對地區安全構架以及戰略前景的構想，並對大陸在亞太地區一系列作為提出強烈批評。

據美國之音報導，彭斯啟程前上周末在《華盛頓郵報》上發表的文章說，壓制自己國家人民的政府也往往侵犯鄰國的主權。他說：「亞太地區不能容忍專制和侵略。」

這篇措辭強硬的文章還說，美國將和志同道合的國家，從印度到太平洋島國一起促進相互間的共同利益，「將共同對抗任何威脅我們利益和價值觀的人」。

大陸12日宣布，大陸國家主席習近平也將出席這次在巴紐召開的APEC峰會。美國總統川普本人將不出席這次峰會，除了彭斯以外，白宮國家安全顧問波頓也將與會。

在美陸兩國關係因貿易和南海軍事化等一系列爭議而加劇緊張之際，預料兩國將在這次峰會上再次激烈交鋒。

(中時 )

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