這歌有毒！5台北市長候選人被混音 組團歌頌「柯媽媽」

這歌有毒！5台北市長候選人被混音，組阿伯團歌頌「柯媽媽」。（圖/翻攝自NiceChord 好和弦 YouTube）

友善列印
中時電子報
我是台北市長參選人，柯媽媽。 [NiceChord - acapella remix]（影/NiceChord 好和弦 YouTube）

上週六（10日）台北市長5位候選人到齊辯論，無黨籍候選人吳蕚洋強推養生飲品「蜂蜜檸檬」、高歌〈愛江山更愛美人〉讓他變成熱搜話題，熱度甚至還超越柯P。有YouTuber將這場辯論會混音，改編成阿卡貝拉版本，讓5位候選人搖身一變成為阿伯男團，一同齊唱歌頌「柯媽媽」，影片一出馬上被網友轉宰分享，紛紛笑分翻大讚「太好聽了！」

官大維推出剪輯影片，也放到YouTube上的知名音樂教學頻道「好和絃」，並Remix台北市長柯文哲、國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人吳蕚洋、李錫錕講在辯論會上的幾句話內容。

只見影片中由吳蕚洋高歌，配上台北市長柯文哲「負責」不斷的「柯柯柯」、民進黨籍參選人姚文智「主攻」重點「柯媽媽」3個字，國民黨參選人丁守中則是重複自己名字「守守守中」，無黨籍參選人李錫錕則是在洽當的段落上，不斷用「唉」來強調重拍。

改編過後的歌曲變得超洗腦，也讓許多網友看了笑翻，紛紛歪樓留言「快被右上power錕笑岔氣」、「被政治耽誤的職業歌手...」、「太好聽了，跪求來電答鈴版」、「到底是喝了多少蜂蜜檸檬才做出這首歌的」、「姚的2句慢速柯媽媽太逗了」、「好煩XD笑死我」。

(中時電子報)

不畏更年期發胖、盜汗 藍心湄笑… 喝汽水會變笨？吃對6種食物 腦容…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。