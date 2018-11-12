這歌有毒！5台北市長候選人被混音 組團歌頌「柯媽媽」

2018年11月12日 21:49 中時電子報 林郁庭

我是台北市長參選人，柯媽媽。 [NiceChord - acapella remix]（影/NiceChord 好和弦 YouTube）

上週六（10日）台北市長5位候選人到齊辯論，無黨籍候選人吳蕚洋強推養生飲品「蜂蜜檸檬」、高歌〈愛江山更愛美人〉讓他變成熱搜話題，熱度甚至還超越柯P。有YouTuber將這場辯論會混音，改編成阿卡貝拉版本，讓5位候選人搖身一變成為阿伯男團，一同齊唱歌頌「柯媽媽」，影片一出馬上被網友轉宰分享，紛紛笑分翻大讚「太好聽了！」

官大維推出剪輯影片，也放到YouTube上的知名音樂教學頻道「好和絃」，並Remix台北市長柯文哲、國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人吳蕚洋、李錫錕講在辯論會上的幾句話內容。

只見影片中由吳蕚洋高歌，配上台北市長柯文哲「負責」不斷的「柯柯柯」、民進黨籍參選人姚文智「主攻」重點「柯媽媽」3個字，國民黨參選人丁守中則是重複自己名字「守守守中」，無黨籍參選人李錫錕則是在洽當的段落上，不斷用「唉」來強調重拍。

改編過後的歌曲變得超洗腦，也讓許多網友看了笑翻，紛紛歪樓留言「快被右上power錕笑岔氣」、「被政治耽誤的職業歌手...」、「太好聽了，跪求來電答鈴版」、「到底是喝了多少蜂蜜檸檬才做出這首歌的」、「姚的2句慢速柯媽媽太逗了」、「好煩XD笑死我」。

(中時電子報)