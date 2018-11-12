劉寶傑《關鍵時刻》銷假復工！馬西屏曝兩人早就聊過進退

2018年11月12日 21:45 中時 林淑娟

東森新聞台談話性節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑12日銷假復工。據悉，他一如往常上午9點多就到公司開會，準備晚上的節目議題，東森高層還特地送上紫色桔梗花籃，並寫上「永遠不變的愛」歡迎他復工，也希望雙方能繼續合作關係。

劉寶傑因近來連續三周在節目中討論高雄市長選情，並聚焦在「韓流」效應，傳出因此遭東森高層關注施壓，導致他「被請假」一周，後又傳出他12日銷假復工後，將主持到明年1月合約約滿即請辭，專心調養身體，引發觀眾關注。他主持《關鍵時刻》11年，不僅為自己進帳約1.7億元，因收視穩定，也成為東森金雞母。若真的約滿走人，無疑是電視台的莫大損失。

《關鍵時刻》固定班底馬西屏今晚上中天《小明星大跟班》前，被問到劉寶傑「被請假」風波，剛休息半個月出國旅遊返台的他說，最近曾傳LINE問劉：「怎麼我不在家半個月，你就弄出這麼大的動靜來！」他說劉寶傑有用簡單文字回他，但他記不起內容。

馬西屏說，兩人很早前就聊過個人去留問題，「他不會主動談，是幾年前我就說，我替你撐這麼久，但我身體很不好，兩次面臨生死關頭，一次心臟和一次流感重症，你有沒有退休計劃，你退了我就退休同進退」。但強調當時只是聊到兩人何時該急流勇退，與這次事件無關，那時的劉寶傑還沒有規劃，只表達了自己的想法和心願。這次劉寶傑也沒有多說，「我們有默契，他要我講或希望我講，就會告訴我。既然他沒講就是不講，他基本上是不會講的，他是內斂低調沈穩的人」。

明年一月是否會與劉寶傑共進退？馬西屏表示：「到時你們就知道！等他真的告訴我一月就不續約不主持，我再來考慮！」至於11年來除了生病或出國從未缺席《關鍵時刻》的他昨為何不錄影？他說：「會互槓的、會吵架的我都不錄。這是我第一次消失這麼久，和劉寶傑完全無關，純粹不想吵架，選後就會上了，會恢復正常。」

馬西屏也開玩笑說，兩人從《關鍵時刻》開播就合作至今，這11年半期間，劉寶傑害他損失上千萬收入，「因為他個性低調內斂，不接任何代言活動，但很多廠商提的代言邀約企劃都是希望我們兩人一起」，且通常廠商連設計對白都想好了，劉說「西屏，這產品你怎麼看」，馬再回「寶傑，你怎麼說」，可是劉寶傑一個都不接，導致他也一個都沒接到。

(中時 )