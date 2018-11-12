元祖少東前妻涉盜領610萬 索1.7億合解金

2018年11月12日 22:02 中時電子報 湯萱樂/綜合報導

元祖食品少東張乙濤控告前妻藍婉綺盜領存款案，二審今天開庭，法官詢問雙方和解狀況，引發雙方律師爭辯，法官庭上舉自己也是媽媽，苦勸在庭的藍女應著重子女最大利益。

判決指，藍婉綺與張乙濤於民國95年間結婚，經台北地方法院於105年3月間裁判離婚，兩人於3月底為離婚登記；藍婉綺被控於102年11月12日，返回她和張男在台北市的住處，涉拿走張男2本存摺與印鑑章，冒用張男名義臨櫃盜領共新台幣610萬元存款，直接匯入自己帳戶，張男事後發現，怒控藍女涉犯竊盜、偽造文書等罪嫌。

一審法院判決藍女竊盜無罪，但偽造文書判刑10月、緩刑2年，案經上訴，由二審台灣高等法院審理。

高院今天開庭，法官汪怡君詢問兩造是否有談和解，張乙濤委任律師說，藍女及其家屬濫訴提出5件民、刑事訴訟，索求天價金額新台幣1.7億元；藍婉綺委任律師則說，兩造在一審法院有剩餘財產分配訴訟，之前已調解二次，其實這1.7億元，有包含3個未成年子女在上海及之後赴美國唸書的錢，兩造間多起訴訟，傾向以統包方式談好金額並完成和解。

法官表示，應以孩子最大利益為重點考量，錢的部分建議以銀行信託等方式，供以支付孩子後續生活及就學，她自己也是孩子的媽，可以了解心情，大人在婚姻上情緒再怎麼不開心，彼此的討厭，這都不是孩子能控制及造成的，否則對孩子不公平，所以別忘了子女的最佳利益，兩造夠有智慧，希望這些紛爭能儘速落幕，本案量刑不會去考量其他案件狀況。藍則說，與張男這麼多紛爭，她有跟前婆婆就孩子部分有初步共識，感謝法官的建議，會考量以信託等方式處理。

(中時電子報)