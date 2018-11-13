屏東》恆春鎮長候選人張榮志不滿被抹黑　告上里長張昌益、鎮代蔡新將

恆春鎮長候選人張榮志（左）向屏東地檢署按鈴申告墾丁里長張昌益與鎮代蔡新將意圖使人不當選。（謝佳潾翻攝）

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恆春鎮長選舉風波不斷，繼傳出選舉暴力事件後，候選人張榮志在律師的陪同下到屏東地檢署按鈴申告墾丁里長張昌益、鎮代蔡新將意圖使人不當選，他怒訴2人不斷在公開場合以不實言論攻擊他，為了制止這種造謠、抹黑的選舉歪風，他決定提告。

張榮志指出，自他決定參選鎮長以來，一向秉持君子之爭，端出建設、福利等政見供選民參考，且提出的6大政見，不僅獲屏東縣長潘孟安、立法院長蘇嘉全等多位重量級人士背書，當中「落日大道」、「關山天空步道」等多項觀光政策，也深獲高雄市長候選人韓國瑜認同。

張榮志說，他的理念超越黨派，不分顏色，不料墾丁里長張昌益與鎮代蔡新將，為幫助另一位候選人當選，不擇手段在公開場合散佈謠言，不僅對他個人造成傷害，更牽扯出無辜的宗教聖地。

他說，從垃圾場收費問題、高山巖福德宮會計挪用公款、到金爐耐火磚掉落傷到香客一事，他已經一而再再而三地拿出證據澄清，但2人還是一直拿這些事攻擊他、抹黑他，實在不應該，「孰可忍，孰不可忍」，他一定要透過司法途徑捍衛清白。

「要告讓他去告！」蔡新將說，這是個民主的社會，有人要告他、他沒意見，而他有沒有抹黑張一事，就讓民眾、法官去評論。張昌益則說，他不怕張告，因為他講得事實，反而期待張能告到底，這樣才能追出真相。

(中時 )

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