屏東》傳被搓湯圓？縣議員候選人方文正喊告

2018年11月13日 07:07 中時 謝佳潾

屏東縣議員第四選區10搶8，現任議員除劉水復改由女兒劉孟君代為出征外，其餘全部挑戰連任，由此不難想見2名「新人」選得辛苦，而近期地方傳出由東港鎮代轉換跑道的方文正疑遭「搓湯圓」，他為此嚴正否認，並強調若知是誰散播假消息，一定對他提告。

方文正指出，如果有聽到有人說他被搓圓湯了，這絕對是假消息，也拜託大家一定要告訴他，他將依意圖使人不當選的法律途徑來處理。

方文正說，他雖僅任一屆代表，但他以潘孟安助理身分服務地方已10逾年，也是在期間發現到，鎮上許多政策及建設構思若無法直通縣府，做起事來總是事倍功半，所以他才決定轉換跑道改選議員，他有他的理想，絕對不會被搓湯圓。

方文正提出了捷運南延東港並在新園設站、及建設鹽埔休閒觀光漁港2大政見。他說，他是新園鄉人，後來搬到東港定居，而出社會後觀察到家鄉只有「越來越黯淡」，明明僅隔一條東港溪，但大家卻只見東港不見新園，就連爭取捷運南延也忘了「會路過的新園」，所以他要讓大家看見新園。

此外，他也發覺，新園鄉的鹽埔漁港未比東港漁港差，但說了多年的鹽埔休閒漁港建設，至今仍毫無動靜，若他能當選，一定配合縣府全力推動。他強調，東港漁港無論在交通或商業經濟上，都已趨近飽和，由鄰近的鹽埔漁港來延續觀光繁榮最適合不過。

(中時 )