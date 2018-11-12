韓流驚人！《改變的起點》去年專訪韓國瑜點閱爆衝150萬

2018年11月12日 22:22 中時 林淑娟

11月24日就要進行九合一選舉，中視主播哈遠儀主持的專訪性節目《改變的起點》近期也邀請到多位候選人，透過面對面的訪談，讓她更了解各縣市的選情戰況。其中韓國瑜去年上過節目，而「韓流」現象，也讓去年那一集近來網路點閱率上衝150多萬，當時韓國瑜的直率以及侃侃而談令哈遠儀印象深刻。哈遠儀表示，《改變的起點》是一個傳遞正能量的節目，分享名人人生中的經歷及轉折，了解他們如何改變自己往成功的道路邁進。

哈遠儀表示開票之夜就是場主播馬拉松，需要從下午四點播報至晚上十點開票結束，所以這段時期她不斷關注選舉新聞，做足準備。

哈遠儀近日至大陸採訪第12屆珠海航展，本屆規模堪為「歷屆最盛大」，現場超過百架飛機參展。哈遠儀在新聞連線時，意外被偷拍一段工作影片，環球時報的微博還此發訊息，讓她這趟行程增添趣聞。為增加報導的豐富度，台灣軍事武器專家施孝瑋也一同觀展，採訪時民眾爭相圍觀，一問之下才知圍觀者都是施孝瑋的粉絲，現場好比小型粉絲見面會。

哈遠儀表示這次珠海採訪行，也是為了12月即將開播的新節目取材，近年來港珠澳大灣區較有發展題材，增加不少投資及就業機會，新節目將針對兩岸經濟議題深入報導。她在珠海時還採訪了台灣的陸漂子弟，受訪者透露因為台灣少子化，許多文史博士無法發揮長才，有台灣年輕學者因緣際會終於在珠海取得正式教職，兩岸故事題材說不完，新節目將深入探討相關議題。

(中時 )