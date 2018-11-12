韓流驚人！《改變的起點》去年專訪韓國瑜點閱爆衝150萬

哈遠儀赴珠海採訪。（中視）

友善列印
中時

11月24日就要進行九合一選舉，中視主播哈遠儀主持的專訪性節目《改變的起點》近期也邀請到多位候選人，透過面對面的訪談，讓她更了解各縣市的選情戰況。其中韓國瑜去年上過節目，而「韓流」現象，也讓去年那一集近來網路點閱率上衝150多萬，當時韓國瑜的直率以及侃侃而談令哈遠儀印象深刻。哈遠儀表示，《改變的起點》是一個傳遞正能量的節目，分享名人人生中的經歷及轉折，了解他們如何改變自己往成功的道路邁進。

哈遠儀表示開票之夜就是場主播馬拉松，需要從下午四點播報至晚上十點開票結束，所以這段時期她不斷關注選舉新聞，做足準備。

哈遠儀近日至大陸採訪第12屆珠海航展，本屆規模堪為「歷屆最盛大」，現場超過百架飛機參展。哈遠儀在新聞連線時，意外被偷拍一段工作影片，環球時報的微博還此發訊息，讓她這趟行程增添趣聞。為增加報導的豐富度，台灣軍事武器專家施孝瑋也一同觀展，採訪時民眾爭相圍觀，一問之下才知圍觀者都是施孝瑋的粉絲，現場好比小型粉絲見面會。

哈遠儀表示這次珠海採訪行，也是為了12月即將開播的新節目取材，近年來港珠澳大灣區較有發展題材，增加不少投資及就業機會，新節目將針對兩岸經濟議題深入報導。她在珠海時還採訪了台灣的陸漂子弟，受訪者透露因為台灣少子化，許多文史博士無法發揮長才，有台灣年輕學者因緣際會終於在珠海取得正式教職，兩岸故事題材說不完，新節目將深入探討相關議題。

(中時 )

劉寶傑《關鍵時刻》銷假復工！馬… Sandy稱孟耿如「黃太太」 黃子佼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。