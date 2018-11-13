薑母鴨個人鍋 大將軍讓你1個人也能吃

2018年11月13日 07:14 中時 林宏聰

大將軍薑母鴨小火鍋使用50公克竹薑，保證口味與團體吃鍋一模一樣，配料更是料多實在。（林宏聰攝）

冬天想要吃個薑母鴨進補去寒，難道非得呼朋引伴？高雄建工路上的大將軍鍋物鎖定單身貴族推出薑母鴨個人鍋，選用愈煮愈夠味的竹薑，1個人就能大快朵頤，且料多實在，200元就能吃到撐，最近更推出新菜單，不想吃鴨還能選排骨。

今年剛開幕的大將軍百元鍋物以個人為主要客源，其中薑母鴨個人鍋最受矚目，許多客人心血來潮想吃薑母鴨，卻臨時揪不到朋友圍爐，都會選擇到大將軍點個人鍋解饞，風味完全不輸大鍋。

薑的抗氧化力驚人，是馬鈴薯或肝薯10倍以上，大將軍店內的薑母鴨特別選用竹薑，又稱珊瑚薑，雖然形狀較小，但是香味和薑味更勝常見的大薑品系，尤其竹薑纖維扎實，富含對人體有幫助的薑黃素，而且愈經燉煮，薑香味會更濃。

老闆表示，竹薑會連同中藥祕方下去炒，之後再丟入湯中與鴨肉一起燉煮，加入高麗菜、玉米筍、秀珍菇、小熱狗、貢丸、豆腐、豆皮等配料，個人鍋約用50公克炒過的竹薑，大鍋則用150公克，依分量調配比例，確保個人吃鍋口味體驗不變。

一般薑母鴨多半是冬季限定，老闆說，其實是看配合的鴨商狀況而定，一旦鴨子長大成熟就會開始供應，今年就是8月就開賣薑母鴨，而且最近推出坊間較少見的薑母排骨，提供不吃鴨的客人選擇，且一年四季都能吃得到。

店名：大將軍薑母鴨小火鍋

地址：高雄市三民區建工路489號

電話：（07）3820757

營業時間：周一至周五17：00至01：00、周六及周日11：00至01：00

價格：薑母鴨個人鍋200元；團體鍋350元（小）、700元（大）

(中時 )