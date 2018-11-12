Sandy稱孟耿如「黃太太」 黃子佼抖：不太習慣～

2018年11月12日 22:37 中時 林淑娟

孟耿如擔任出題大來賓。（公視）

由黃子佼、吳姍儒主持，公視與Yahoo TV 合作的4K直播益智節目《一呼百應》第一季來到尾聲，11月13日晚間9點播出最後一集，吳姍儒大喊：「真的是離情依依啊！」本集來賓邀請到亮哲、班傑以及阿喜，與接續《一呼百應》上檔的《8號公園》演員林秀君、孫可芳、楊孟霖PK，黃子佼自嘲大器交棒，「下禮拜打開電視就看不到我和Sandy啦！」

節目一開始便問及法律相關題目：「老王的果樹長進老李家的院子裡，掉落的果子屬於誰的？」班傑表示自己和鄰居就是發生這樣的狀況，信心滿滿回答：「老李的！」孫可芳也猜老李，並俏皮學班傑的外國腔跟風說：「我也有一個鄰居⋯⋯」逗得大家起鬨原來班傑的鄰居就是孫可芳，此時阿喜卻天外飛來一句：「但孩子通常都是老王的！」笑翻全場。最後請出江皇樺律師引用民法第798條解題，並提醒果實要「自然掉落」才是老李的，班傑反問「那搖下來的可以嗎？」遭黃子佼開嗆：「這麼缺水果麻煩上超市買！」

第二階段答題則是請到孟耿如擔任出題大來賓，Sandy表情曖昧問有沒有特別情商，黃子佼立刻澄清：「是她最近在宣傳期比較好敲！」其中孟耿如問到「今年是哪一個運動品牌首度登上米蘭時裝週？」出題當下雙手還立刻遮住身上衣服的logo，Sandy直呼：「這根本是送分題，謝謝『黃太太』啦！」黃子佼則秒回：「唉唷！聽得我好不習慣…」也笑說這是最後一集了，大家開心就好乾脆直接分錢算了！

《一呼百應》第一季的最後一集尾聲，由《8號公園》三人組回答日本文化題，一路答題都吵鬧亂猜過關的3人讓黃子佼相當沒信心：「演藝圈的希望要寄託在他們身上，這樣有可靠嗎？」林秀君還大方表示，如果成功拿到獎金就要跟劇組分享。結果每人猜的答案都不同，而且還全部槓龜都猜錯，Sandy笑彎腰下結論：「證明高手真的在民間。」

(中時 )