南投》賴進益參選竹山鎮民代表 老師的最後一戰

2018年11月12日 22:58 中時 廖志晃

賴進益在台中花博「竹跡館」作業情形。（廖志晃翻攝）

國立竹山高中退休老師賴進益，參選竹山鎮第2選區鎮民代表，希望實現他對竹山鎮產業、教育、藝術及福利的4大志業；賴進益長期在國內外推廣竹藝，台中花博的「竹跡館」就是他率領竹籟文創團隊，以竹山的竹材製作，還入圍有建築界奧斯卡獎之稱的WAF世界建築獎！

有「前山第一城」之稱的竹山鎮，以竹為名，竹藝文化執全國之牛耳，賴進益更是箇中高手，南投縣文化局的竹博物館就是他協助規畫設計，他還曾經赴聖文森、厄瓜多推廣竹藝；1998年賴進益率領竹山高中美工科師生，在集集鎮設計製作牌樓，展現竹藝風華，當時的集集鎮長就是現在的南投縣長林明溱。

林明溱推動集集觀光的成果，啟發賴進益參選投入政治的意志，希望以集集經驗為師，透過竹藝發展竹山鎮的觀光發展；但是，文人從政標榜「選賢與能，講信修睦」，在現實政治中談何容易！因此，參選經歷4屆16年，尚未成功，但他已表明此次參選代表，將是最後一戰！

聞名海內外的畫家林清鏡教授，也是賴進益的學生，他說，賴進益為了推廣竹工藝和竹山在地文化特色，很樍極努力做了很多事，而這樣靦腆內斂的人，投入選舉就是要實踐他發展竹山，成為美麗、進步又富足的前山第一城，希望好人能夠出頭天！

(中時 )