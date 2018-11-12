台北國際旅展宜蘭綠舞推最低38折起 加碼送體驗券

2018年11月12日 22:53 工商 張佩芬

888元，約52折。圖：綠舞提供

綠舞觀光飯店日式花園園區。圖：綠舞提供

舞饌日式料理。圖：綠舞提供

眾所矚目的「2018 ITF 台北國際旅展」已蓄勢待發，將在11月23日正式於台北南港展覽館一館展開，這為期四天的盛宴，綠舞國際觀光飯店首次共襄盛舉，推出最低殺至38折起的優惠，且寒暑假平日使用無須再加價，不管是住宿、餐飲、休憩等票券，更能現場一次帶回家!本次旅展首次於台北南港，綠舞特別推出多項限定優惠，凡現場購買住房票券，再加贈日式抹茶體驗（價值299元）及風呂泳池遊園共用券（價值600元），等多項滿額好禮。

宜蘭綠舞國際觀光飯店為全台唯一擁有日式庭園之主題飯店，若入住極景客房，更能眺望龜山島美景與蘭陽平原風光，此外還有全家旅遊最不能錯過的獨棟度假Villa，不論是湖畔或庭園等景色，都能讓賓客們在大自然的芬多精中，愜意地享受假期時光。

今年綠舞在旅展將提供「豪華湖畔Villa」NT$20,900（原價NT$55,000約38折）、「豪華庭園Villa」NT$13,800（原價NT$35,200約39折）及「玥-山景客房」一泊二食NT$6,888（原價NT$13,200約52折）等多重住宿優惠選擇。除了自然優美的景色，綠舞於美饌也供應多國料理百匯蝶舞西餐廳及經典日本和食菜單的舞饌日式料理，旅展期間也同時推出「蝶舞咖啡廳/舞饌日式料理 平日雙人共用餐券+泳池&風呂券（組） 」NT$1,580（原價NT$3,356約47折）等多重優惠的雙廳共用券。

展出期間歡迎來賓們特別關注綠舞的舞台活動，有旅展限定之現場短促及加碼優惠將不斷地釋出，務必把握這絕無僅有的機會，錯過就要等明年!

(工商 )