台北國際旅展宜蘭綠舞推最低38折起 加碼送體驗券

綠舞觀光飯店玥客房一泊二食6

友善列印
工商
888元，約52折。圖：綠舞提供
綠舞觀光飯店日式花園園區。圖：綠舞提供
舞饌日式料理。圖：綠舞提供

眾所矚目的「2018 ITF 台北國際旅展」已蓄勢待發，將在11月23日正式於台北南港展覽館一館展開，這為期四天的盛宴，綠舞國際觀光飯店首次共襄盛舉，推出最低殺至38折起的優惠，且寒暑假平日使用無須再加價，不管是住宿、餐飲、休憩等票券，更能現場一次帶回家!本次旅展首次於台北南港，綠舞特別推出多項限定優惠，凡現場購買住房票券，再加贈日式抹茶體驗（價值299元）及風呂泳池遊園共用券（價值600元），等多項滿額好禮。

宜蘭綠舞國際觀光飯店為全台唯一擁有日式庭園之主題飯店，若入住極景客房，更能眺望龜山島美景與蘭陽平原風光，此外還有全家旅遊最不能錯過的獨棟度假Villa，不論是湖畔或庭園等景色，都能讓賓客們在大自然的芬多精中，愜意地享受假期時光。

今年綠舞在旅展將提供「豪華湖畔Villa」NT$20,900（原價NT$55,000約38折）、「豪華庭園Villa」NT$13,800（原價NT$35,200約39折）及「玥-山景客房」一泊二食NT$6,888（原價NT$13,200約52折）等多重住宿優惠選擇。除了自然優美的景色，綠舞於美饌也供應多國料理百匯蝶舞西餐廳及經典日本和食菜單的舞饌日式料理，旅展期間也同時推出「蝶舞咖啡廳/舞饌日式料理 平日雙人共用餐券+泳池&風呂券（組） 」NT$1,580（原價NT$3,356約47折）等多重優惠的雙廳共用券。

展出期間歡迎來賓們特別關注綠舞的舞台活動，有旅展限定之現場短促及加碼優惠將不斷地釋出，務必把握這絕無僅有的機會，錯過就要等明年!

(工商 )

日本晴木千層豬排 台灣首店新竹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。