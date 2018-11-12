台北》選戰逼近 綠媒老董驚爆兩大效應！

綠媒董事長吳子嘉。（本報系資料照片）

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中時電子報

綠媒最新民調，台北市長柯文哲支持度下滑，4%的淺藍、泛藍，回流到國民黨台北市長候選人丁守中身上，國民黨聲勢上來了。不過綠媒董事長吳子嘉卻在政論節目驚爆，從民調來看，會出現兩大效應，就是開始棄保民進黨候選人姚文智。第2個效應，柯文哲中間選民增加。

柯P中間選民為何會增加？吳子嘉在政論節目《年代向錢看》指出，媒體公布民調數字以後，中間選民會害怕柯落選，因為即使韓流再強，但比較國民黨和柯文哲，柯還比較可愛，所以中間選民會開始集中，過半數56%的支持度跑出來了，這是第一次出現這麼高的數據。

吳子嘉強調，最後會出現兩個效應，首先就是開始棄保姚文智，以致這次吳子嘉所屬的綠媒所作最新民調，姚文智跌破8%。第2個效應，柯P的中間選民增加，過半數55.9%的中間選民湧向柯。吳子嘉甚至做了選票的推估，如果明天投票，按照7成的投票率，柯P會贏20萬票，剛好過半邊緣。不過，最後5天他會做滾動式民調，可能會拉近差距。

吳子嘉補充一點對民進黨不利的狀況，那就是民進黨的好感度跌入新低，剩下16.3%！也就是說，「姚文智害死了我們的市議員」，選戰最後的12天，民進黨如果不能讓市議員解套，去和柯P同台的話，民進黨的市議員會敗得很慘很慘！

(中時電子報)

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