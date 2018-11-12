韓國瑜桃園高唱「夜襲」嗆民進黨：不讓我們唱我們偏要唱

2018年11月12日 22:56 中時 蔡依珍

合唱夜襲星光點點。(蔡依珍攝)

散場時支持者邊高歌、邊自主堆疊椅子、收拾垃圾。(蔡依珍攝)

散場時支持者邊高歌、邊自主堆疊椅子、收拾垃圾。(蔡依珍攝)

高雄市長候選人韓國瑜12日和同黨的桃園市長候選人陳學聖、基隆市長候選人謝立功組成「國勝利」大連線，吸引萬人到場，陳學聖分享2人30年前在中時當記者而相識，感謝韓把選前最重要的站台留給桃園、幫桃園打開壓力鍋，更在最後把主持棒交給韓帶領大家合唱「夜襲」，「民進黨不讓我們唱，我們偏要唱！」

陳學聖致詞前先跟韓國瑜深深擁抱，台下羨慕聲四起，陳提到2人30年前一起在中國時報幫記者，相知相惜，感謝他把選前唯一最重要的一場站台留給桃園，直言桃園悶太久、太渴望勝利，但一直沒有足夠的力量把壓力鍋的蓋子打開，「韓國瑜就是那股力量」，感謝韓幫他開蓋，短短100公尺走了超過20分鐘，走得滿頭大汗，很辛苦卻很感動，每一步都是熱情跟鼓勵，強調2人都是異鄉人分別在桃園跟高雄打拼，如今變成一家人，懷著感恩的心投入市長選戰報答市民。

陳學聖也笑說不該拿韓的光頭開玩笑，但2人都沒有私心、全都是為了照亮別人，他說韓帶著大家唱歌，民眾會掉淚，就是大家都想回到正軌，民進黨執政促成另一個政黨形成，叫做「反對民進黨」，拜託大家幫忙拉票、催票和出來投票，打出台灣人民要求覺醒的選戰。

陳學聖也提到他跟韓都是搞兩岸關係，提出「四不一沒有」政策、諷刺桃園市長鄭文燦弊案連連，強調「不砍福利」，不會浪費錢3個月花10億去辦農博，絕不會讓桃園變成下一個欠債累累的高雄，「不要乾爹」，如果有人自稱是他乾爹、乾媽、乾兒子跟民眾拿錢喬事情，拜託馬上跟警察講、抓起來，強調桃園要光明清廉，「不要副聯會」，局處正副首長都不能搞聯誼會在外喬事、拿人手短，一定要廉潔有效率，「沒有公安放水」不要因為公安的放水，杜絕新屋和敬鵬大火釀警消殉職的憾事。

陳學聖強調，能做到四不一沒有，就是因為他跟韓國瑜、謝立功一樣，「我們都沒有包袱！」就像韓國瑜一樣，就是一碗魯肉飯，一瓶礦泉水，就是希望這個國家好，沒有財團、沒有關係，心中只有人民，「11月24號這國家正在翻轉！」，大家都說桃園很悶，「我跟國瑜講，你來了、桃園就開始HIGH！」桃園最慢熱，一旦熱起來，今晚就給他熱到一百點。

陳學聖最後笑言自己已經熱到95點，「還有5點我要拜託韓國瑜幫我熱起來！」把主持棒再交給韓國瑜，韓笑回：「我們準市長希望大家一起來大合唱一首歌」，問台下想唱什麼，萬名支持者異口同聲高呼：「夜襲」，韓國瑜笑言：「民進黨不讓我們唱，我們偏要唱！」在支持者打開手機手電筒、草地星光點點下，高呼：「夜襲桃園大成功！」將活動掀起最高潮，韓國瑜唱到安可曲先行離開，但熱情民眾仍一首接著一首愛國歌曲大聲唱，「中華民國頌」、「梅花」等，不少支持者邊唱歌、邊幫忙堆疊椅子、清空垃圾，展現公民道德，活動直到近8點半圓滿結束。

韓國瑜旋風不但席捲桃園鄉親、成為近10年來最熱情的政治場，更讓桃園市所有國民黨市議員候選人首度合體大會師，38位提名者幾乎全數到場，就連陳南北競總成立都沒有這種盛況，出席的市議員候選人更趁機爭相在舞台上和韓合照，擔任主持人的黃國園黨部主委于北辰也不禁感性道：「桃園已經很久沒有這麼感動的場面了！」

(中時 )