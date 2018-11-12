矛與盾戰爭! DARPA徵求防禦高超音速武器提案

2018年11月12日 23:15 中時電子報 江飛宇

美國國防高級研究計劃局（DARPA）正在徵求各企業提出攔截高超音速武器的想法，這是「滑行破壞者」(Glide Breaker)計劃的一部分。

全球飛行(flight global)報導， DARPA在11月6日發布一則名為Glide Breaker的技術徵求項目，目的是「快速開發一種低成本的技術，用以擊落高層大氣中的動高超音速飛行器」，提案將於2018年12月21日到期，DARPA會準備好獎金，也會有其他額外獎勵。在確定勝者後，就能在2019年和2020年執行一系列的系統和設計審核，目的是在2020年底完成測試，然後形成武器開發專案。

該通知稱，Glide Breaker計劃可能會在2019會計會度中期，甴請獨立額外的技術開發工作的專案，但DARPA可以自行決定並提供所需資金。

之所以會有這個項目，是因為新的軍備競賽就是高超音速武器，第一個投入研究的是美國，比如X-51乘波(WaveRider)，然而近年中國大陸和俄羅斯相繼投入高超音速飛行器的研究。

8月份，中國大陸透露「星空2號」的高超音速試驗體，飛行速度達到5.5馬赫，時間超過6分鐘，最高飛行高度達到30公里，並完成了幾次可控機動。

大陸的星空2號高超音速飛行體試飛成功，引起美國的警覺。

眼見潛在對手急起直追，美國又重新拾起高超音速的研發。美國空軍在2017年與洛馬公司簽訂了一份價值7.8億美元的合約，要開發空射式的極高速反應武器（ARRW），這是一種助推火箭與滑翔體組成的高超音速系統。

高超音速體的極速太快，而且具有一定程度的機動性，因此被評為「無法攔截」，也許只剩光速的雷速砲，或是理論上可達20馬赫的電磁砲才能擊落，但是這還需搭配有效的追蹤雷達與感應器才行。

(中時電子報)