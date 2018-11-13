美前副國務卿：共軍對台兩棲登陸戰可能性大增

2018年11月13日 00:10 中時電子報 盧伯華

「噩夢場景：解放軍入侵的威脅與台灣的反應」研討會

近期在華盛頓召開的一場研討會上，以台灣如何在軍事上抵禦共軍入侵為題，其中包括前美國副國務卿阿米塔吉(Richard Armitage)在內的多位專家表示，共軍入侵台灣能力愈來愈強，台灣的防衛必須是全方位的，不能只著重著靠海峽這邊。必須認清共軍已具備足夠的兩棲登陸能力，一旦讓共軍在海岸灘頭或其他地方建立據點，那就是台灣軍隊噩夢的開始。

美媒《國家利益》報導說，這場由華盛頓智庫「2049計劃研究所」(Project 2049 Institute)在萬聖節舉行的研討會上，台灣的軍事議題是主要關注焦點。題目設定為「噩夢場景：解放軍入侵的威脅與台灣的反應」的研討會上，從解放軍入侵前(45天到30天前)出現的警訊，以及入侵後的末日景象為討論主軸。現任智庫董事會主席、前美國副國務卿阿米塔吉表示，台灣軍事決策者現在應該以360度全方位角度來看待中國的軍事威脅，而不是只防衛台灣海峽這一邊。

阿米塔吉說，中國可能沒有大型兩棲戰艦，但它們有滾裝船，因此對台灣進行兩棲入侵攻擊並非不可能的。應該思考萬一台北的八里區遭共軍閃電式突襲，他們很可能快速地建立一個灘頭陣地，這種場景雖然像個令人不太愉快的噩夢，但必須這麼思考，而且據此做出反應。

大陸央視報導共軍在東南海域進行兩棲登陸演習。（圖／美聯社）

報導指出，退役的台灣海軍將官、前國防部副部長陳永康(Richard Chen)表示，台灣「正面臨來自對岸的巨大壓力」。在中國人入侵台灣前，軍方將會有大約45天到30天的預警時間。也就是說，如果台灣的預警系統沒有問題，能追蹤到各種軍事動態，包括導彈、飛機和船舶的活動並及早反應。如果預警系統失靈或估算錯誤，台灣部隊將無法在臨近海域進行防衛，只能被迫進行灘頭保衛戰，這會是最糟糕的狀況。

退休的美國陸戰隊(USMC)將官葛雷格森(Wallace Gregson)則表示，海峽的距離對台灣是有利因素，但雙方數量上的差距還是令人擔憂。台灣目前的優勢是可以用極有成本效益的方式，例如目前部署的愛國者-3型飛彈防禦系統和天弓飛彈，用來對抗共軍的巡航導彈和彈道導彈。

葛雷格森說，不過，中國很可能會在入侵時先在島上建立一個據點，而這就是「噩夢」開始的地方。在這個據點上，台灣地面部隊必須結合海空軍力量與兩棲行動，集中火力以近距戰鬥來摧毀敵軍。

圖為大陸央視報導共軍在東南某海域進行兩棲登陸作戰演習，對台威懾意味濃厚。（圖／美聯社）

參與研討會的國際評估與戰略中心(International Assessment and Strategy Center)亞洲軍事高級研究員理理查．費雪(Richard Fisher)則指出，共軍海上運送能力可以達到4個師，根據任務要求配置，規模約4萬人或800輛坦克。中共海軍可運用的兩棲攻擊艦包括7艘7萬噸071型船塢登陸艦，和6艘2萬至4萬噸071型直升機登陸艦。

費雪表示，非正式的運輸能力則能動員到8至12個師(約8至12萬人)，另外可以徵用10萬4千艘民用的內陸水上駁船，其中許多是滾裝駁船。使用這些運送平台需要有個可以完全控制的港口。

在空運方面，共軍計劃建造400架Y-20重型運輸機，每架載重量達100多噸，直升機方面目前已超過1000架。不過，費雪警告說，一旦共軍控制了桃園中正機場，它可以動用3000架商用客機運送部隊，若這些運輸能量全力運轉，可以運送驚人數量的部隊到台灣。

在空中戰機部份，到2020年，共軍可用於攻擊的戰鬥機將達到1500架，以殲-10、殲-11（蘇-27）和殲-16為主力。

報導說，台灣並非沒有辦法來應對入侵，目前已經部署了數種能遲滯中國入侵的新武器：超音速雄風3型反艦飛彈、天弓3型防空飛彈與空對地的萬劍彈。此外，台灣還繼續升級其F-16和IDF戰機，同時還有正在建造的新戰鬥機教練機。

(中時電子報)