奇美醫護從醫療需求出發 3D列印團隊屢獲大獎

2018年11月12日 23:35 中時 曹婷婷

郭進榮示範「多功能行動輔具手杖」，兼具強力磁鐵好吸力、雙重手把好握力、警示照明好眼力、四點支撐好定力及量身訂作好給力等5特性。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心教學副院長王志中(左)肯定團隊屢獲榮耀。(曹婷婷攝)

專為提供早產兒支持性與舒適性的「嬰幼兒氣墊式窩巢氣墊床」。(曹婷婷攝)

科技來自於人性。奇美醫學中心醫護人員不只醫病，更著眼病患實際需求，屢推出好發明。考量長輩生理和感官亟需輔具協助，設計「多功能行動輔具手杖」，協助長者解決行不便，連續榮獲2018 3D列印創作競賽及醫療輔具產品3D列印大賽等2座金獎；為減少早產兒傷害，巧思創新設計「嬰幼兒氣墊式窩巢氣墊床」，在2018創新技術博覽會贏得銀獎。

奇美醫學中心醫護團隊致力於生產教具輔助教學、產出臨床照護用品，提升醫療品質，在教學副院長王志中規畫下，結合奇美醫學中心與南台科大生醫、機、光、電等跨領域專家，2016年10月成立3D列印研究室、今年3月組成創新醫療3D列印團隊，截至目前已發表3篇期刊論文、5篇學會口頭論文、完成6教案，通過6個專利申請，也相繼榮獲3金4銀2銅多項國內創新發明設計大獎的殊榮。

奇美醫學中心神經外科主治醫師暨教師培育發展中心主任郭進榮指出，創意發明源自於民眾需求，奇美醫學中心「創新醫療3D列印團隊」目前成員約60位，匯聚專長與發想，齊心齊力設計出輔助教學及提升醫療照護品質的產品，共同為群眾健康貢獻團隊之力。

郭進榮舉例，像是考量台灣高齡化程度倍化，影響生理和感官功能，行動不便需要輔助器具協助，特別設計「多功能行動輔具手杖」，兼具強力磁鐵好吸力、雙重手把好握力、警示照明好眼力、四點支撐好定力及量身訂作好給力等5特性，目前已有多家廠商接洽技轉，估計每一支枴杖市價約2000元，非常親民。

此外，居家護理人員每每帶著針筒外出服務，過去曾發生護理人員險遭針頭扎傷，護士們於是發想一款符合居家照護「攜帶型磁吸式針頭回收盒」，既可避免護理人員隨時被針頭扎傷、感染的風險，也兼具環保零汙染理念，連續贏得2018台灣國際創新發明金獎及創新技術博覽會銅獎。

類似照顧經驗衍生的好發明還有一款，專為提供早產兒支持性與舒適性的「嬰幼兒氣墊式窩巢氣墊床」，取代傳統使用棉布欠缺包覆感，且可降低呼吸暫停頻率，減少早產兒的壓力及傷害，促進發展和自我統整，獲得2018創新技術博覽會銀獎。

另還有一款著眼於解決呼應病人及臨床醫療人員需求，將目前臨床使用的氧氣面罩改善而建構出「防壓瘡數位3D改良型氧氣面罩」，同時具有降低醫療成本、減少臨床護理時數、縮短住院天數及改善醫療品質等優勢與特性，連續獲得2018台灣國際創新發明銀獎及創新技術博覽會銀獎。

鑒於避免不必要的醫療疏失，目前腰椎穿刺教育模型因缺乏立即性互動式影像呈現，常造成訓練困難，團隊運用3D列印結合醫學電機工程技術，開發「具位置感測脊椎穿刺教學模型教具」，讓實習醫護人員在進行穿刺過程中知道穿刺位置是否正確，也可模擬抽取脊髓液，獲得2018台灣國際創新發明銀獎及創新技術博覽會銅獎殊榮。

(中時 )