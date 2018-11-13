《時來運轉》NBA包牌「特尾樂」他爽賺10萬元

2018年11月13日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片：NBA包牌「特尾樂」他爽賺10萬元

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(莊珮欣攝)

運彩「籃球特尾樂」簡單又好玩，只要猜中籃球比賽球隊得分的尾數(個位數字)即中獎，獎項有4種，分別是「中1尾」獎金7倍、「中2尾」70倍、「中3尾」 700倍、「中4尾」 7,000倍，所以買100元「中4尾」就有70萬元獎金，可以買輛新車代步，買1,000元「中4尾」，獎金就高達700萬元，可以買間房入住，非常適合喜歡以小博大的消費者；當然如果你想增加中獎的機會，也可以搭配「包牌」的方式，同時把「幾個」可能中獎的號碼一起包起來投注。

籃球特尾樂說明。(台灣運彩提供)

籃球特尾樂。(台灣運彩提供)

特尾樂-猜隊伍得分的尾數。(台灣運彩提供)

NBA剛開季不久，屏東就有1位消費者用800元包牌買「特尾樂」1～4尾，開心抱回102,480元獎金，他10/28凌晨挑了當天2場的籃球比賽「太陽Vs. 灰熊」以及「魔術Vs. 公鹿」，就它們比賽結果可能得分的尾數進行包牌投注，毎隊包2個號碼，分別是太陽6、8；灰熊5、7；魔術1、3；公鹿3、5，共8個號碼，而且「1尾」、「2尾」、「3尾」、「4尾」全部都買，合計包牌80個組合「(C4取1)X2＋(C4取2)X2X2＋(C4取3)X2X2X2＋C(C4取4)X2X2X2X2＝8＋24＋32＋16＝80組」，毎組10元，共投注800元。

比賽結果【太陽：灰熊＝96：117】，【魔術：公鹿＝91：113】，80組包牌組合當中的「6、7、1、3」數字共15組中獎，同時抱回4組1尾(10元X7倍X4組＝280元)、6組2尾(10元X70倍X6組＝4200元)、4組3尾(10元X700倍X4組＝28,000元)以及1組4尾(10元X7,000倍X1組＝70,000元)的獎金，合計總獎金102,480元，值得大家參考。

「包牌」投注。(台灣運彩提供)

屏東消費者800元包牌買「特尾樂」。(台灣運彩提供)

籃球特尾樂包牌說例。(台灣運彩提供)

NBA例行賽目前正如火如荼的進行，喜歡NBA的朋友們，不妨試著買張「特尾樂」，也許您就是下一個中大獎的幸運兒。

(中時電子報)