律師說法》生前贈與子女的財產 死後會被追回來？

2018年11月13日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

遺產糾紛吵不完！只要有「錢」，往往就伴隨著爭執，遺產分配也是實務上最常見的家事、民事糾紛之一，對內有子女間爭產的問題，對外呢，也有死者債權人向子女討債的困擾。

例如，父母多少一定會有偏愛的子女，在生前贈與了很多財產給老大，其他子女必定不滿，在父母過世後，可能不願意跟老大平均繼承；又例如，老大投資生意跟父親借了不少錢，但一直都沒還，父親死後留下遺產，老大對父親的債務就一筆勾消了嗎？其他兄弟姐妹一定會不滿吧；再例如，父母欠債不想還，在生前把財產都贈與給小孩了，父母過世後，債主只能找上小孩，小孩能主張不還嗎？讓我們來了解相關的法律規定。

●「歸扣」及「扣還」

什麼是歸扣？

民法第1173條規定：「繼承人中有在繼承開始前因結婚、分居或營業，已從被繼承人受有財產之贈與者，應將該贈與價額加入繼承開始時被繼承人所有之財產中，為應繼遺產。但被繼承人於贈與時有反對之意思表示者，不在此限。前項贈與價額，應於遺產分割時，由該繼承人之應繼分中扣除。贈與價額依贈與時之價值計算。」

白話來說，最常見的狀況，就是父母生前因為小孩結婚、分居（子女離家自立）、營業（創業），之需要（這三個我們稱之為生前特種贈與），而贈與財產給小孩，因為這些原因贈與的財產，會被視為遺產的預付，在受贈的範圍內，就不能再跟其他手足分配遺產，而且沒有時效的限制。歸扣目的是為了保障各個繼承人之間的公平。

為什麼限定這個種事由才要歸扣？

民國27年的最高法院判例認為：結婚、分居或營業，而為財產之贈與，通常無使受贈人特受利益之意思，不過因遇此等事由，就其日後終應繼承之財產預行撥給而已，所以除非被繼承人生前明示這筆錢不用還了，就是要送你的，否則都應視為先受領之遺產，於繼承人需歸扣回去；若因其他事由，贈與財產於繼承人，則應認其有使受贈人特受利益之意思，則無歸扣問題。（想必看到這種解釋，一定會覺得很奇怪？的確是很奇怪，但似乎沒有立委或官員認為這要修法）

如果歸扣數額超過應繼份數額，要返還其他繼承人嗎？

目前法院實務見解認為歸扣數額超過應繼份數額，只是不再分配遺產而已，不需要把超額數額拿出來返還。

什麼是扣還？

民法第1172條規定：「繼承人中如對於被繼承人負有債務者，於遺產分割時，應按其債務數額，由該繼承人之應繼分內扣還。」

白話來說，就是如果你欠爸爸錢，爸爸過世後，你雖然不用還爸爸了，但實際上你是獲得了一個免除對爸爸債務的利益（有財產上價值），所以這個免除債務的利益，也算是你繼承到的遺產，同樣是體現繼承公平的原則，跟歸扣很像。

常見誤解

我們民法還有一條1148條之1的規定：「繼承人在繼承開始前二年內，從被繼承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產。前項財產如已移轉或滅失，其價額，依贈與時之價值計算。」

從字義來看，似乎繼承開始前二年內所受贈之財產，會加計為遺產，回到我們前面講過的案例分析，那A如果是在二年內受贈房地，民法第1173條歸扣不可行之後，能否改用本條來主張呢？

答案是否定的，要從立法理由來觀察，民法第1148條之1是為了保障債權人而設計的，民法修法後全面改定為限定繼承後，為避免被繼承人惡意脫產、對債權人衝擊過大，爰增訂本條，使用於遺產不足清償債務時，繼承人須就二年內受贈之財產價值負清償責任，用意在保護「債權人」，而非保障「其他繼承人」，所以不是歸扣適用的範圍。

(中時電子報)