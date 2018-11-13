少女遭父兄猥褻內衣驗出DNA鐵證 因這動作逆轉無罪

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

北部地區一名12歲弱智少女，告訴學校老師指說遭到爸爸、哥哥摸乳和吸奶，老師隨即通報並報警處理，檢警送驗在少女的胸罩內，果然驗出有父兄的DNA，因此據以依強制猥褻起訴了少女的父兄。不過法官調查，少女的內衣是與父兄的衣服放一起在洗衣機內清洗，在刑事局鑑識組說明，在這種情況下，有可能出現交叉污染，因此案情出現大逆轉，被告父子獲判無罪。

根據少女的指控，當天晚上父親先對她襲胸，事後哥哥也將頭伸入胸罩內親吻乳頭，少女師長獲悉後報警，但是法院在庭訊時，發現被害少女對遭受父兄猥褻一事，時間地點與身體部位，常有前後矛盾，兜不起來的情形。

而且被告父子均喊冤說沒有對女兒、妹妹做出這種事，稱說因為全家人衣服都是一起洗的，不知是否因此沾到DNA。而少女祖母也作證說，全家的衣服確實都是她放進洗衣機一起洗。

《自由電子報》報導，刑事局也解釋，以往DNA鑑定工具與儀器不夠靈敏，所以在衣物檢測出來的DNA都是比較大量的，但目前實驗室器材設備更新，更為進步，能夠採集到微量DNA，但也發生困擾，因為在衣物上檢出來很微量的斑跡，很可能不是當時接觸所留下的，而是在衣物纖維內留下的一些陳舊斑沒有洗乾淨，或者是洗衣服時混在一起洗，這時候DNA就有可能會漂過去。

法官為求慎重，將胸罩再次送驗做更精密的檢驗，刑事局的結論為「由於父兄與少女為共同居住親屬關係，需考量胸罩上微量DNA可能為同居家人日常生活中轉移所致。」

最後合議庭認為，少女胸罩雖檢驗出可能是父、兄的DNA，卻不必然就是父兄直接接觸所致，因此認為該DNA不得作為不利於父兄的證據，判決被告父子無罪。

(中時電子報)

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