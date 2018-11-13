王明鉅諷2025廢核錯政策 台灣將創6「可怕世界第一」

2018年11月13日 00:02 中時電子報 林郁庭

台大醫院前副院長王明鉅拿出去年立法院通過「2025廢核的電業法95條第1項條文」，酸諷在這個政策之下，台灣在2025年將會擁有至少6個「可怕的世界第一」，王明鉅因此認為，有這麼多可怕的世界第一，「2025一定廢核的能源政策，還不算是躁進的政策嗎？如此的能源政策錯誤還不夠大嗎？」

王明鉅在臉書PO文指出，民進黨政府提出2025年，天然氣發電占比50%，再用太陽光電建置2000萬瓩每年發電250億度，離岸風力建置550萬瓩發電198億度來取代核能發電的能源政策。在這個政策之下台灣在2025年將會擁有許多個世界第一。

一、世界第一大天然氣電廠

大潭電廠因為深澳電廠不蓋了，而要再裝上10號機100萬瓩的話，將更成為遙遙領先世界第一大大的天然氣電廠。將比第二名的俄羅斯天然氣電廠還要大上60%。

二、天然氣設備使用率世界第一

台灣到了2022年，天然氣接收站設備利用率，更將高達112%。加上犧牲了千年藻礁興建了第三天然氣接收站，讓台灣的液化天然氣接收站設備利用率，高達90%以上，是全世界利用率最高的國家。這項數據遙遙領先世界各國的意義是，台灣的液化天然氣設備實在被操得很兇，整個系統的風險也很大。

三、電力供應狀況脆弱世界第一

北部一直缺電的狀況下，大潭電廠是是天天都要狂燒，未來還要一直燒更多，一直到變成一個世界第一大的740萬瓩電廠。中油的天然氣供應，只有一個單一管路供應天然氣，萬一這一個管路故障，就會造成大斷電大停電的狀況，從去年到今年都無法改善。

更可怕的是，即使大潭天然氣電廠2025年它成為世界第一大的天然氣電廠，仍然還是只有一座345KV的高壓電塔，把大潭電廠發的電外送到全國電網。只要有任何一座電塔，像去年初花蓮和平電廠的高壓電塔倒塌的話，台北就將陷入黑暗。

四、 離岸風電建置速度世界第一

台灣將以7年的時間完成550萬瓩裝置容量的離岸風電的建置。這麼快的離岸大風機的建置速度，比起容量相仿的英國要18年(2000-2017)，德國要9年(2009-2017)，都要來得快很多。當然是世界第一。

五、太陽光電板密度世界第一

2025年台灣太陽光電板的裝置容量將達到2000萬瓩，因為太陽光電板非常耗用土地屋頂埤塘的各種設施面積，所以如果把裝置容量除以各國面積的話，台灣每平方公里的太陽光電板裝置容量將達到世界第一。

六、用進口液化天然氣發電占比世界第一

台灣的液化天然氣進口80%全都用在發電，目前只有日本、大陸、韓國、印度領先台灣，這前4名的國家他們的天然氣發電比例都不到四成，但台灣以超過50%遙遙領先這些國家，所以用進口液化天然氣發電占比，台灣也絕對拿世界第一。

王明鉅進一步指出，天然氣發電占比超過50%，像是把把所有的雞蛋全部押在天然氣這個籃子裏，而且還集中在大潭一個地方。只要天然氣從「出口國-大潭電廠外的高壓電塔」的過程中出一點點錯，台灣就會斷電。

最密集的太陽光電板，二年下來只完成4%，接下來七年要完成90%。作不到的話，就要狂燒煤、燒更多的天然氣。現在只有0.8萬瓩的離岸風電，未來7年要成長700倍。世界最快速度建置完成的離岸風電，做不到的話，還是要狂燒煤、燒更多更多的天然氣。

王明鉅怒批，有這麼多可怕的世界第一，2025一定廢核的能源政策，還不算是躁進的政策嗎？「因為2025一定廢核的政黨神主牌政策，把全台灣民眾、家庭、所有企業全都推向這麼多世界第一與這麼高的風險中」，如此的能源政策錯誤還不夠大嗎？

(中時電子報)