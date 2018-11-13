俄功勛試飛員評殲20：不如蘇57 缺乏國產技術

2018年11月13日 00:15 中時電子報 盧伯華

俄羅斯兩名軍方飛行員日前在接受塔斯社採訪時表示，俄羅斯第5代戰鬥機蘇-57和米格1.44驗證機的性能要優於中國最新型的戰鬥機殲-20。中國殲-20戰機在外形上與俄羅斯米格1.44驗證機以及美國第5代戰鬥機F-22「猛禽」和F-35「閃電II」戰鬥機非常相似，而且其中一些部件則是完全複製了這些戰鬥機。

據《騰訊軍事》引述俄羅斯倫塔網站報導，俄羅斯MAKS國際航展名譽主席、國家功勛試飛員、具有「俄羅斯英雄」稱號的托爾博耶夫稱，「所有航空航天技術的基礎都是蘇俄技術——我們的思維、我們的基礎和應用科學。因此，中國的殲-20戰鬥機並沒有什麼技術是自己研發的，可能，它的元件基礎也就是那樣」。

俄羅斯另外一名功勛試飛員波波夫少將則表示，中國夥伴「以技術為幌子，勇敢汲取世界先進國家所有的新東西。目前，他們的5代機實際上只能算是第4++代戰鬥機，但必須承認的是，這已經是中國航空製造業取得的巨大成功」。

俄羅斯專家認為，只有在中國完成研發生產自己的航空發動機後，才能夠談論中國的第5代戰鬥機。波波夫少將稱，「當然，中國並非在所有方面都取得了成就，有些方面距離取得成功還有很長的路要走，比如現代渦輪噴氣發動機，而這些發動機在美國和俄羅斯早已經開始投入使用」。

中共空軍首次在珠海航展上進行殲-10B推力矢量驗證機飛行表演，獲得了輿論大量的讚許。（圖／新華社）

英國《簡氏防務週刊》此前報導稱，在11月6日至11日舉行的珠海航展上，裝備了新型WS-10推力矢量發動機的中國大陸第4代戰鬥機殲-10B進行了精彩的飛行表演，完成了「普加喬夫眼鏡蛇」機動和「落葉飄」機動等過失速機動飛行動作，而這款戰鬥機之前所使用的是俄羅斯生產的發動機。

香港《南華早報》之前發佈消息稱，在今年的珠海航展開幕日上，進行飛行表演的中共空軍殲-20戰鬥機依舊使用的是俄製發動機，而並非是中國大陸自主研發的WS-15發動機。該報紙在今年9月份報導稱，WS-15發動機的研發工作已經完成。

(中時電子報)