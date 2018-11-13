為何女人找牛郎 女作家親自出馬一試成主顧

2018年11月13日 02:15 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

長久以來，多是男人為解決生理上的需求，透過各種途徑找女人買春或一夜情；不過在女權高漲的今天，也有愈來愈多的女性，擺脫過去的道德束縛，她們也會找喜歡的牛郎來慰藉寂寞的空虛。最近有位女作家，為了研究女人為何會迷上「牛郎」，不料她親自下海探秘，卻自己「一試成主顧」撩下去。

據《雪梨晨鋒報》報導，澳洲有愈來愈多的女性會找男妓來，也使得「牛郎」市場供不應求，澳洲女作家沃爾夫(Georgie Wolf)為了實際體驗，找了男妓後，發現不僅是身體的接觸，也感覺到心靈上互通了。

報導中指出，近期的研究發現，越來越多澳洲女性在找男妓，2017年昆士蘭科技大學的研究發現，澳洲約有114名男妓提供服務，且市場慢慢變大，為了解惑原因沃爾夫實際打電話叫了個男妓。

她叫來的男妓名叫皮爾斯(Brad Pierce)，今年25歲，外貌上英俊挺拔年輕健康，她一看到就說不出話來，面露羞澀，《蘋果》報導，女作家沃爾夫稍微緩和一下情緒後，她開始跟皮爾斯閒話家常，她問皮爾斯接的客人，會是固定類型的嗎?

皮爾斯說不一定，因為有時候有年紀較大的客人，也有剛失戀的年輕女孩，但是陪伴她們後，她們都可以重拾信心，治癒她們心裡受過的傷。

在幾次的「接觸」後，沃爾夫已沉迷在皮爾斯的個人魅力，不過皮爾斯並沒有主動出擊，而是等待沃爾夫做出下一步行動，這名「牛郎」告訴她，「我喜歡讓我的客人掌握她們自己的節奏」。每次體驗結束後，沃爾夫回想了當初想要探討的問題「為什麼越來越多的女性會找他們」，她想，至少在「牛郎」離開後，她們臉上都有了笑容，除了短暫身體接觸的歡愉，還有心靈上的結合互通。

(中時電子報)