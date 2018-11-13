11月13日三大報頭條要聞

2018年11月13日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●選情緊繃的高雄市長選舉，在經過政見發表會以及造勢拚場後，藍綠支持度又出現重大變化！根據《旺旺中時媒體集團》昨晚出爐的民調顯示，國民黨候選人韓國瑜雖在看好度與支持度皆領先，但韓的支持度42.5％與陳的38.9％，差距縮小至3.6個百分點，顯見在民進黨傾全黨之力拉抬之下，有收到效果；但在看好度方面，韓則以44.6％領先陳的38.8％，差距擴大到5.8個百分點。

●短短9天，高雄市藍綠民調支持度出現微妙變化，民進黨府院黨大軍壓境輔選、陳菊軍團全面回防、組織戰顯然激出綠色支持者熱情，公辦政見會後，也拉近了原本已被韓國瑜逆轉的優勢。藍綠陣營均聚焦19日的韓陳PK辯論會，認將產生決定性影響。

●繼炮轟台北市長柯文哲競選總幹事小野「民進黨文化門神」後，國民黨台北市長候選人丁守中昨加大攻勢，批小野「政治亂倫」、「文霸系統」，是「新黨國體制文化打手」，過去靠國民黨，又靠民進黨，現又靠白色力量，哪裡有資源哪裡去！

●實施8年、申貸戶近27萬戶的青年安心成家購屋貸款今年底到期，財政部不僅將延長辦理2年，並祭出一段式、利率1.68％方案，但不溯及既往，全案報政院核定中。

◎旺報

●大陸國家主席習近平17日至18日將赴巴布亞紐幾內亞出席亞太經濟合作會議（APEC）第26次非正式領袖會議，並訪問主辦國巴布亞紐幾內亞、汶萊和菲律賓；大陸涉外人士指出，為全面圍堵綠營在南太生事，屆時大陸與巴紐、汶萊和菲律賓分別發表的共同聲明，將強調進階版一中，即反對任何形式台獨、支持中國統一。

●亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會從12到18日正式召開，今年領袖代表由台積電創辦人張忠謀擔任。作為此行代表，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳12日認為，張忠謀是全球產業經濟知名人物，就解說台灣參與全球供應鏈甚至CPTPP協議的好處，說服力非常高，這也是今年峰會較能期待的面向；但如涉及政治如兩岸關係，恐難期待有突破性進展。

●九合一選舉進入最後12天，對於日漸緊繃的選情，民進黨包括蔡英文總統及行政院長賴清德等人，將地方選舉提升為統獨之戰，狂刷中國牌，甚至延伸為對抗共產黨之爭。

●「2018中部（長沙）進口博覽會」訂12月4日至9日，在長沙湖南會展中心舉行，進博會積極向台商招手，本次主要鎖定自行車、農產品、水果、糕餅、醫療器材、美容醫學等產業等，台灣館初步規畫160個攤位，在台是由亞洲醫藥生技及艾芙蘿黛蒂斯生技聯合協辦。

●被譽為中國火箭事業搖籃的中國航天科技集團所屬中國運載火箭技術研究院，帶著新一代運載火箭「家族」在2018年中國珠海航展首次集體亮相，全景式展出中國火箭研製成果與實力，凸顯長征火箭已邁入一個新的發展里程，中國自主、快速進入太空的能力將大幅提升，並從航太大國加速邁向航太強國。

◎工商時報

●台股基本面仍強健，全體上市櫃公司10月合併營收達3.32兆元，創下歷史新高紀錄，年增11.65％，營建業、水泥業、油電燃氣業是10月營收年增表現最佳三大業態。累計前10月合併營收達28.66兆元，亦同步寫下歷史新高紀錄，年增9.89％。

●中國國務院總理李克強昨（12）日飛抵新加坡進行國是訪問，將出席第33屆東協系列會議及東亞領導人會議。李克強此行最重要的目的，在於加速「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」談判於年底前完成。昨日，中星兩方也簽署了「自由貿易協定升級議定書」，為兩國經貿合作全面升級。

●APEC經濟領袖峰會代表張忠謀18日將在領袖會議，作6分鐘數位經濟發展的英文發言。張忠謀昨（12）日表示，台灣是數位經濟供應鏈的關鍵一環，25年內數位經濟產生的貧富差距與失業問題，比現在更嚴重，台灣非常願意與APEC經濟體坐下來討論，解決目前或未來問題。

●半導體產業都是以美元計價，所以國內半導體廠都會設立境外公司來降低匯率變動帶來的壓力。以晶圓代工龍頭台積電來說，已在上次董事會核准在額度不超過20億美元範圍內，對台積電在英屬維京群島設立的百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.增資，以降低外匯避險成本。

(中時電子報)