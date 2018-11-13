台北》民進黨若公開這樣做 包正豪： 真會賠了夫人又折兵

學者包正豪認為，民進黨若公開操作棄姚文智保柯文哲(圖中)，會丟掉市議會的議員席次。（資料照片 陳怡誠攝）

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中時電子報
/綜合報導

經過辯論會和大型造勢，這幾天台北市長選情出現變化，柯文哲聲勢不若以往，丁守中呈現上揚趨勢，姚文智辯論會政見會表現不錯，也有回溫的跡象，不過，仍難逃棄姚保柯的陰影。學者包正豪觀察，民進黨若敢公開操作棄保，真會「賠了夫人又折兵」，不僅淪為笑柄，還順帶丟掉市議會。

到底民進黨會不會「棄姚保柯」？如果民進黨操作棄姚保柯，選舉結果到底對民進黨有利還是不利？

淡大蘭陽校園教授兼院長包正豪在臉書上指出，全台灣最熟悉棄保的，非台北市民莫屬。過去通常都是泛藍在臺北市操作棄保，民進黨的案例還真不多，唯一能比擬的就是2014上一屆的選舉，民進黨與柯文哲制度性聯盟，成功擊潰國民黨，還跟著拉抬市議員選情，讓民進黨成為議會最大黨，總算得到些什麼。

但選後這個聯盟合作旋即瓦解，柯文哲過河拆橋，吃定民進黨。包正豪提到，這次無論民進黨是否要犧牲姚文智，柯文哲只會覺得民進黨活該。這個有先例可循，但問題是，民進黨能不能像2014那樣保住市議員選舉的戰果？很值得研究。

包正豪認為，「因為聯盟動機的主客易位，加上選舉前期的相互攻訐，雙方無法彼此信賴，所以此時公開操作棄保，等於逆勢而為，而且還要冒市議員選舉崩盤的風險。」

包正豪最後說，如果他的假設為真，那民進黨就真的「賠了夫人又折兵」，不僅會淪為笑柄，還順帶丟掉市議會。

(中時電子報)

文章來源：包正豪臉書

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