新北》 韓流外溢升溫選情 藍營穩住六都唯一執政地都靠他

2018年11月13日 08:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「韓流」效應，各地國民黨選情都受到拉抬，但國民黨新北市長候選人侯友宜竟沒有繼續拉開領先差距，反遭民進黨提名的蘇貞昌緩步拉近，非常耐人尋味。有媒體發現近來多份民調顯示，蘇貞昌落後侯友宜的差距正在拉近中，甚至已在誤差範圍的5％上下，侯友宜需注意背後的訊息。

新北市長選舉公辦政見會12日登場，雖無交互詰問，侯友宜和蘇貞昌仍利用回答提問或結辯，唇槍舌戰。侯友宜表示，燃煤電廠製造空汙，影響健康且破壞生態，人民力量都站出來，環團報告指深澳燃煤電廠會造成500多人死亡，證明這是錯誤政策，「可惜老縣長完全沒有這個態度。」

蘇貞昌反擊，能源、環保等專業議題應讓專業決定，不是用來選舉造勢的議題，他的態度一直很清楚，如果有汙染，他絕對不允許，絕對不會像朱侯團隊，今年1月才發林口電廠生煤許可，接著「宣布不發新的許可，深澳已經停了，不該再繼續消費」。

據港媒《中評網》報導，選戰已進入倒數11天，已是最後的肉搏戰，但近來多份民調顯示，蘇貞昌落後侯友宜的差距正在拉近中，甚至已在誤差範圍的5％上下，這讓一直以來都穩定領先的侯友宜充滿危機感。儘管「韓流」效應，各地藍軍選情都受到拉抬，侯友宜竟沒有繼續拉開領先，而是遭蘇貞昌緩步拉近，非常耐人尋味。

綜觀原因，可能跟行政院長賴清德宣布停建深澳燃煤電廠後，蘇貞昌的最大炸彈已被拆除有關。但侯友宜仍未改攻擊策略，依舊追打蘇深澳議題，反遭蘇貞昌回應「停建了，就不要消費深澳議題啦！」

選戰已進入倒數11天，已是最後的肉搏戰，侯友宜顯然必須找到新的攻擊點，穩住國民黨目前唯一執政的新北市才行。

(中時電子報)