去中去到失心瘋？羅智強嗆：怎不把總統府也關三年

2018年11月13日 08:44 中時電子報 莊楚雯

昨天(12日)故宮院長陳其南證實，台北故宮將在2020年關閉3年整修，屆時國寶將移至嘉義的故宮南院。消息一出不僅有博物館人士出來撻伐，全世界沒有一個知名博物館會為了整修關3年；旅遊業人士也指出，台北故宮每年有五、六百萬人次到訪，將來閉館200%衝擊台灣觀光。對此，前總統府副祕書長羅智強在臉書發文，直指蔡英文是不是失心瘋了？「你怎麼不把總統府關三年，台灣人民還會拍手叫好！」

羅智強表示，民進黨去中去到失心瘋也就算了，「但台北故宮一年五百萬的觀光人潮，民進黨卻要從根斬斷，是嫌觀光業還不夠慘嗎？怎麼會有這麼奇怪的總統，怎麼會有這種奇怪的政府？」

此外，羅智強還反問台北市立委姚文智，把故宮關3年這種大事你還不抗議的話，還選什麼台北市長，「你現在就可以退出政壇！」順帶一題，姚文智對於故宮國寶南遷一事，他主張中正紀念堂轉為故宮二館，展示熱門文物，盼文物能繼續留在台北市。

也有網友在底下留言，表示就算北院關了觀光客就一定會去南院嗎？周邊的交通食宿準備好了？「不去思考如何增加總人數，而不是用閉關北院3年這種挖東牆補西牆的駝鳥心態，來欺騙自己說南院人數增加了，這種官員真是...。」

(中時電子報)