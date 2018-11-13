基隆》基市長選戰 雙雄互尬早鳥票

民進黨基隆市長林右昌請假首日，凌晨4時許便跑到崁仔頂漁市場掃街拜票，搶攻魚販及菜籃族的支持。（張穎齊翻攝）

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國民黨基隆市長候選人謝立功上午6時許到基金一路公車亭附近拜票，搶攻通勤族的支持。（張穎齊攝）

拚早場！選戰邁入最後衝刺，民進黨基隆市長林右昌今（13）日才開始請第一天的假，凌晨4時許就跑到崁仔頂漁市場掃街拜票，接著到果菜市場、成功市場搶攻菜籃族的票。而國民黨基隆市長候選人謝立功也不惶多讓，上午6時許跑到基金一路公車亭附近拜票，搶攻通勤族的票。雙雄為拚市長寶座，互別苗頭。

林右昌今早率領多名民進黨市議員候選人前往崁仔頂漁市場，臉書也同步開啟直播，發揮母雞帶小雞的功效，與魚販、菜販及民眾搏感情。林右昌表示，希望大家多多支持民進黨的市議員候選人，讓他們進入議會，幫助右昌推動市政。

拜票過程中，還有菜販送上鳳梨、蔥、蒜頭給林右昌，象徵著「旺來」、「衝」、「凍蒜」等涵義。林右昌也在市場內的一面牆板上，看到自己4年前在上面寫下「我會當一個好市長，振興基隆，改變基隆，不負所望！」的題字，他隨即拿出麥克筆，再寫下「再創基隆新高峰！」7字。

謝立功則在基金一路拜票，並表示昨天到桃園和高雄市長候選人韓國瑜、桃園市長候選人陳學聖合體，相信一定可以逆轉勝；另外今早他看到很多市民朋友和他比「1」的手勢，這個號碼就是他和韓國瑜的號次，承諾未來會和韓聯手打造高雄與基隆的雙港合作，讓經濟好起來，「貨賣得出去，人進得來，基隆高雄台灣發大財！」

針對林右昌今日起第一天請假跑選舉，謝立功不以為然地說，林右昌其實早就開始偷跑了，說不掛看板競選，但到處都看到與民進黨市議員候選人合照的看板，請林右昌不要說一套做一套，更希望不要濫用行政資源，去違反行政中立，否則就不是一場乾淨的選舉。

(中時 )

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